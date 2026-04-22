Schwarz-Weiß Essen angelt sich Mittelstürmer Florian Berisha

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Große Freude am Uhlenkrug, denn den Verantwortlichen von ETB Schwarz-Weiß Essen ist es gelungen, Florian „Flo“ Berisha für die neue Saison zu verpflichten. Der 21-jährige Mittelstürmer ist torgefährlich, jung und ein absoluter Mentalitätsspieler. Er wechselt vom Ligarivalen TSV Meerbusch zu den Schwarz-Weißen. In der laufenden Saison konnte Flo Berisha bisher acht Tore in 20 Ligaspielen erzielen. In seinem ersten Seniorenjahr absolvierte er für die SSVg Velbert auch zehn Spiele in der Regionalliga West. Er kann auf eine Top-Ausbildung im Jugendbereich zurückblicken, denn er durchlief die Nachwuchsmannschaften bei Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum.

"Bin ein Mentalitätsspieler"

Flo Berisha über seinen Wechsel an den Uhlenkrug: „Der ETB hat großes Interesse an mir gezeigt und Günther Oberholz hatte mich dann zum Gespräch eingeladen. Unser Gespräch lief sehr gut, es war sehr überzeugend und wir sind direkt auf einen Nenner gekommen. Ich möchte beim ETB, trotz meines jungen Alters, als Führungsperson agieren. Ich bin ein Mentalitätsspieler, das weiß der Verein, und ich möchte mit meiner Aggressivität die ganze Mannschaft mitziehen. Mein persönliches Ziel ist es, mit dem ETB in der nächsten Saison von Anfang an oben mitzuspielen und am Ende unter die ersten fünf zu kommen. Zudem ist das Stadion vom ETB überragend und als Spieler bekommt man richtig Lust, dort direkt loszulegen.“

Auch Oberholz erfreut über den Transfer

„Flo ist ein Offensiv-Wunschspieler, den wir unbedingt zum ETB lotsen wollten. Ein Mentalitäts-Spieler mit viel Tempo, stark im Pressing und mit enormem Zug zum Tor. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz mehrerer Anfragen für den ETB entschieden hat“, sagt Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, über seinen neuen Mittelstürmer.