Schwarz-Weiß Düsseldorf gibt den ersten Sommertransfer bekannt

Lukas Kobischke wechselt zum SC – Foto: Office

Der SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf spielt eine weitere solide Kreisliga A-Saison. Zeitgleich läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Einen ersten Erfolg konnte der A-Ligist nun vermelden - Lukas Kobischke kommt vom Bezirksligisten SSV Berghausen.

Neuer Außenbahnspieler

Der 20-Jährige agierte zwei Jahre für den SV Wersten 04 in der A-Liga, bevor es ihn nach Berghausen zog. In 13 Bezirksliga-Partien steuerte der junge Mittelfeldakteur einen Treffer bei. Nun versucht er sein Glück beim SC.

Neben einigen Verlängerungen, darunter auch Cheftrainer David Breitmar, feiert der A-Ligist den ersten Zugang. Der 20-jährige Außenbahnspieler konnte neben seinem Treffer in der Bezirksliga auch fünf Scorer in 30 A-Liga-Partien sammeln.