Schwarz-Weiß Düsseldorf gibt den ersten Sommertransfer bekannt

Der SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf spielt eine weitere solide Kreisliga A-Saison. Zeitgleich läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Einen ersten Erfolg konnte der A-Ligist nun vermelden - Lukas Kobischke kommt vom Bezirksligisten SSV Berghausen.
Der 20-Jährige agierte zwei Jahre für den SV Wersten 04 in der A-Liga, bevor es ihn nach Berghausen zog. In 13 Bezirksliga-Partien steuerte der junge Mittelfeldakteur einen Treffer bei. Nun versucht er sein Glück beim SC.
Neben einigen Verlängerungen, darunter auch Cheftrainer David Breitmar, feiert der A-Ligist den ersten Zugang. Der 20-jährige Außenbahnspieler konnte neben seinem Treffer in der Bezirksliga auch fünf Scorer in 30 A-Liga-Partien sammeln.
Neben erfahrenen Akteuren, wie Yutaro Ichimura, oder auch Hiroki Mizuno, soll sich der junge Mittelfeldspieler entwickeln und einiges dazu lernen, um den Schwarz-Weißen zu alter Stärke zu verhelfen.
Kobischke war der erste Transfer der Düsseldorfer für die kommenden Spielzeit. Welche Spieler auf den 20-Jährigen folgen werden, bleibt abzuwarten.