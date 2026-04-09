 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Schwarz-Weiß Düsseldorf gibt den ersten Sommertransfer bekannt

A-Ligist SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf gab den ersten Sommertransfer bekannt. Lukas Kobischke wechselt vom Bezirksligisten SSV Berghausen zum SC.

von Tristan Benten · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Lukas Kobischke wechselt zum SC
Lukas Kobischke wechselt zum SC – Foto: Office

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David Breitmar
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Hiroki Mizuno
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Yutaro Ichimura
Yutaro Ichimura
Lukas Kobischke
Lukas Kobischke

Der SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf spielt eine weitere solide Kreisliga A-Saison. Zeitgleich läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Einen ersten Erfolg konnte der A-Ligist nun vermelden - Lukas Kobischke kommt vom Bezirksligisten SSV Berghausen.

Neuer Außenbahnspieler

Der 20-Jährige agierte zwei Jahre für den SV Wersten 04 in der A-Liga, bevor es ihn nach Berghausen zog. In 13 Bezirksliga-Partien steuerte der junge Mittelfeldakteur einen Treffer bei. Nun versucht er sein Glück beim SC.

Neben einigen Verlängerungen, darunter auch Cheftrainer David Breitmar, feiert der A-Ligist den ersten Zugang. Der 20-jährige Außenbahnspieler konnte neben seinem Treffer in der Bezirksliga auch fünf Scorer in 30 A-Liga-Partien sammeln.

Neben erfahrenen Akteuren, wie Yutaro Ichimura, oder auch Hiroki Mizuno, soll sich der junge Mittelfeldspieler entwickeln und einiges dazu lernen, um den Schwarz-Weißen zu alter Stärke zu verhelfen.

Kobischke war der erste Transfer der Düsseldorfer für die kommenden Spielzeit. Welche Spieler auf den 20-Jährigen folgen werden, bleibt abzuwarten.