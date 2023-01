David Breitmar ist zurück im Trainerteam von Schwarz-Weiß Düsseldorf. – Foto: Verein

Schwarz-Weiß Düsseldorf: David Breitmar ist zurück Der 39-Jährige will gemeinsam mit Cheftrainer Matthias Castens den Fußball-Bezirksligisten Schwarz-Weiß 06 vor dem Absturz in die Kreisliga bewahren.

Was sich schon Ende des vergangenen Jahres andeutete, ist nun Gewissheit. Knapp ein Jahr nach seinem freiwilligen Rücktritt ist David Breitmar wieder offizielles Mitglied des Trainerstabs von Schwarz-Weiß 06. Gemeinsam mit Kumpel und Cheftrainer Matthias Castens wird der 39-Jährige in der anstehenden Rückrunde der Bezirksliga versuchen, seinen Klub vor dem Absturz in die Kreisliga A zu bewahren.

Schon in den letzten Spielen des abgelaufenen Kalenderjahres saß Breitmar wieder auf der Bank des Tabellenvorletzten. Weil Matthias Castens in der Not auch selbst wieder die Schuhe schnürte und den Spielertrainer gab, sprang der Ex-Coach in die Bresche. „Wir haben uns immer regelmäßig ausgetauscht. Und als dann klar wurde, dass Matthias aufgrund der besonderen Umstände Unterstützung an der Seitenlinie gebrauchen könnte, habe ich meine Hilfe angeboten“, sagt Breitmar. Was zunächst als vorübergehender Hilfsdienst gedacht war, ist nun eine Dauerlösung. Im gemeinsamen Urlaub mit dem ersten Vorsitzenden Michael Drinhausen und Kassierer Niko Schörnich wurden die letzten Zweifel an einer Rückkehr beseitigt.