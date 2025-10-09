Schwarz und weiß ein Leben lang

Das jüngste Spiel des SV Hetzerath hallt immer noch nach: Das 8:6-Schützenfest am vergangenen Sonntag gegen die SG Haag sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. „Es war vogelwild. Ein solches Spiel habe ich selten so erlebt“, sagt Frank Sungen, der Trainer des SV Hetzerath. „Natürlich war es ärgerlich, dass wir auf der einen Seite so viele Gegentore kassiert haben. Andererseits haben wir drei Punkte geholt und gegen eine Mannschaft acht Mal getroffen, die eigentlich nur wenige Tore kassiert“, erzählt der Coach.