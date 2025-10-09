 2025-10-02T08:44:29.515Z

Querpass
Fühlt sich in Hetzerath pudelwohl: Frank Sungen.
Fühlt sich in Hetzerath pudelwohl: Frank Sungen. – Foto: Hans Krämer

Schwarz und weiß ein Leben lang

Kreisliga A9: Frank Sungen ist ein Musterbeispiel für Vereinstreue: Für den SV Hetzerath hat er einst gespielt und sich später hier als Trainer hochgearbeitet. Der 39-Jährige verrät im Gespräch mit dem TV, was ihm am Verein so gefällt, und was er am bisherigen Saisonverlauf gut und schlecht findet.

Das jüngste Spiel des SV Hetzerath hallt immer noch nach: Das 8:6-Schützenfest am vergangenen Sonntag gegen die SG Haag sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. „Es war vogelwild. Ein solches Spiel habe ich selten so erlebt“, sagt Frank Sungen, der Trainer des SV Hetzerath. „Natürlich war es ärgerlich, dass wir auf der einen Seite so viele Gegentore kassiert haben. Andererseits haben wir drei Punkte geholt und gegen eine Mannschaft acht Mal getroffen, die eigentlich nur wenige Tore kassiert“, erzählt der Coach.

Torfabrik läuft auf Hochtouren: Nicht nur in dieser Partie zeigte seine Mannschaft, wie gut ihre Offensive ist. Mit 31 Toren aus den bisherigen acht Partien stellt sie aktuell den mit Abstand besten Angriff in der Kreisliga A9. „Die Offensive läuft super. Wir haben nicht nur die acht Tore gegen Haag, sondern auch sieben gegen Zeltingen geschossen. Das muss man erst mal schaffen“, lobt Sungen.

Aufrufe: 09.10.2025, 22:33 Uhr
