Schwarz-Show in Deandorf, Deggendorf schiebt sich an die Spitze

...und immer wieder jubelt dieser Schwarz. Mit seinen vier Treffern war er heute maßgeblich am 6:1-Erfolg seines TSV Oberdiendorfs beteiligt – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Ost hatte wieder einiges zu bieten: Oberdiendorf feiert ersten Pflichtspiel-Sieg unter Anton Autengruber - am Ende stand ein knackiges 6:1 für die "Deandorfer" zu Buche. Das hohe Ergebnis auch aufgrund der "schlechtesten Leistung der Saison" von Niederalteich gerechtfertigt. Deggendorf holt auswärts gegen starke Grafenauer dank einem knappen 2:1-Sieg drei Punkte und schiebt sich an Ruhmannsfelden vorbei an die Tabellenspitze. Geschuldet ist der Platztausch an der Sonne das heutige 2:2 von Ruhmannsfelden gegen Garham. Auch Künzing teilte die Punkte, gegen Schalding war nicht mehr als ein 1:1 drin. Im Keller holte Obernzell-Erlau wichtige Punkte - ein später Treffer besiegelte den 1:0-Sieg in Hutthurm. Tore, munteres Hin und Her, Zeitstrafen und einen Platzverweis gab es zwischen Hofkirchen und Grainet zu sehen - am Ende hieß es 3:2 für die Gastinger-Elf. Mauth schenkte Oberpolling vier Tore ein, ein souveräner Sieg für den TSV. In Waldkirchen bekamen die Zuschauer ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel zu sehen - vor allem mit zwei herausragenden Torhütern.

Matthias Süß, Trainer FC Künzing: "Heute ist es schwer, was zu sagen, da es auf Seiten des Schiedsrichters einige Groteske Aktionen gab. Das hat das Spiel mehr oder weniger zerfahren gemacht, einige Spielsituationen wurden aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Schaldinger komplett anders wahrgenommen, als es dann gepfiffen worden ist. Der Gipfel war die Rote Karte am Ende für Fabian Burmberger, was maximal ein normales Foul war, aber nie im Leben glatt Rot! Aber zum Spiel selber - wir hatten Anfangs zwei gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Im Anschluss war das Spiel sehr zerfahren, was auch dem absolut katastrophalen Platz geschuldet war, man konnte kaum einen Flachpass spielen. Dadurch resultierten auf beiden Seiten natürlich lange Bälle, das so hald nicht wirklich unser Spiel ist. Aber unsere Leistung war heute auch nicht besonders gut. Im ersten Durchgang bekamen wurden uns zwei strittige Situationen im Strafraum nicht gepfiffen, im zweiten Abschnitt bekommen wir bei einer identischen Situation einen Strafstoß gegen uns gepfiffen. Am Schluss haben wir alles nach vorne geworfen und erzielten noch den Ausgleich - der aber auch nicht hätte zählen dürfen. Und am Ende dann diese Aktion mit der Roten Karte..ein brutales Spiel heute. Das Unentschieden ist am Ende gerecht, trotzdem wär gefühlsmäßig etwas mehr drin gewesen heute."

Jochen Freidhofer, Trainer SpVgg Ruhmannsfelden: "Leider konnten wir uns auch heute nicht für unseren großen Aufwand belohnen. Wir hatten wieder ein großes Chancenplus und hatten trotzdem das Spiel gedreht. Aber dann haben wir das Spiel sehr leichtfertig aus der Hand gegeben und die 3 Punkte verschenkt. Da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Am Samstag in Künzing müssen wir uns wieder besser präsentieren."

Uli Köberl, sportlicher Leiter TSV Mauth: "Ein wichtiger Sieg bei den erwartet schweren Bedingungen gegen eine wie immer unbequeme Mannschaft aus Oberpolling. Der Führungstreffer gleich zu Beginn hat unserem Spiel natürlich gut getan. In der zweiten Halbzeit hätte der Sieg bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen können. Unserer Mannschaft gilt heute ein großes Kompliment für die kämpferische Leistung."

Gundolf Hain, sportlicher Leiter TSV Waldkirchen: "Wir kamen gleich gut in die Partie, doch Schätzl konnte eine Großchance nicht nutzen. Dann bewahrte uns Breinbauer mit einer überragenden Fußparade vor dem Rückstand. Nach einer Ecke gingen wir in Führung und bauten diese in der 39. Spielminute auf 2:0 aus. Vor der Pause kamen die Gäste noch zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang legten wir gleich wieder gut los und erzielten in Person von Steigbauer einen sehenswerten Treffer zum 3:1. Danach wurden die Gäste immer wieder gefährlich, doch ein Treffer gelang ihnen nicht mehr. In der 70. machten wir den Deckel mit dem 4:1 drauf. Die Zuschauer sahen heute ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel beider Teams. Ein extra Lob muss man heute den zwei Torhütern Breinbauer und Ambrassat aussprechen, beide zeigten heuet überragende Paraden."

Anton Autengruber, Trainer TSV-DJK Oberdiendorf: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und die frühen Treffer haben uns natürlich Sicherheit gegeben. Wir haben es ganz gut gespielt und so ging es mit einem 4:0 in die Pause. im zweiten Durchgang wollten wir den Druck aufrecht erhalten, dies gelang uns dann auch die letzte halbe Stunde wieder und wir haben es ziemlich souverän zu Ende gebracht. Ein hochverdienter Sieg, der uns alle sehr gut tut!" Manuel Kesten, Spielertrainer SpVgg Niederalteich: "Eine hochverdiente Niederlage. Eine absolut inakzeptable Leistung von uns. Das war die schlechteste Leistung in der ganzen Saison. Es hat an den Grundtugenden des Fußballs gefehlt, die Einstellung war nicht da, die taktischen Vorgaben haben wir desolat umgesetzt. Wir müssen weiter arbeiten, denn uns ist bewusst, dass es mit solchen Leistungen ganz schwer wird, die Klasse zu halten."

Stefan Winter, sportlicher Leiter SV Hutthurm: "Beide Mannschaften lieferten sich ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel. Der Obernzeller Torgarant Sharankov entschied die Partie - eine Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft nutzte er eiskalt aus. Am Ende wär heute ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen." Jonas Stefan, sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau: "Sehr sehr wichtiger Sieg für uns. Es war kein schön anzusehendes Spiel. Wir hatten mehr Ballbesitz und den besseren Spielaufbau. Größtenteils haben wir uns neutralisiert. In der zweiten Halbzeit hat es auf beiden Seiten Chancen gegeben. Wir haben uns heute im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen für unseren Einsatz belohnt!"

Andreas Schäfer, sportlicher Leiter SpVgg GW Deggendorf: "Mit dem ersten Angriff von Grafenau gingen wir sofort in Rückstand. In der 22. Spielminute konnten wir per Strafstoß ausgleichen. Durch einen sehenswerten Treffer von Matthias Schäfer in der 74. Minute hing die Partie endlich auf unsere Seite. Im Anschluss haben wir dann sehr gut verteidigt, unsere Konter aber nicht gut zu Ende gespielt, so muss man dann bis in die letzte Sekunde zittern, da Grafenau nach Standards aufgrund der großen Spieler immer sehr gefährlich sind. Im Endeffekt ein verdienter, aber hart erkämpfter Sieg in Grafenau. Sie sind nämlich immer unangenehm zu bespielen, körperlich robuste Spieler, die hart, aber fair agieren."