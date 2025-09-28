Schwarz-Rot Neustadt mit Befreiungsschlag, FC Schwedt bleibt oben dran

Die Landesliga Nord bot zum Abschluss des 5. Spieltags reichlich Dramatik. Während Schwedt seine Position im Spitzenfeld festigte, durften Alt Ruppin und Schönow wichtige Siege bejubeln. Für Glienicke und Zehdenick setzte es dagegen weitere Rückschläge.

Die SG Einheit Zepernick stellte gegen den Angermünder FC ihre Heimstärke unter Beweis. Zwar gingen die Gäste in der 21. Minute zunächst in Führung, doch Tom Bittner brachte Zepernick mit einem Doppelpack in der 30. und 75. Minute auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit machten die Gastgeber endgültig alles klar: In der 90.+1 Minute fiel das 3:1 durch Kevin Maek, ehe Paul Maurer in der 90.+3 Minute den 4:1-Endstand markierte. ---

Viktoria Potsdam bleibt das Maß aller Dinge in der Liga. Vor 340 Zuschauern dominierte der Aufsteiger das Duell gegen die SG Bornim und gewann mit 5:2. Den Torreigen eröffnete Dennis Rothenstein in der 30. Minute. Zwar glich Mike Weißfuß in der 40. Minute zum 1:1 aus, doch direkt vor der Pause stellte Tom Nattermann in der 45. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tom Nattermann in der 59. Minute auf 3:1, und Pascal Borowski legte in der 62. Minute nach. Bornim gab sich nicht auf und kam in der 67. Minute erneut durch Mike Weißfuß zum 4:2. Doch Viktoria blieb konsequent: In der 85. Minute sorgte Tom Nattermann mit seinem dritten Treffer für den 5:2-Endstand. ---

In Buckow/Waldsieversdorf teilten sich Concordia und Preussen Eberswalde die Punkte. Die Gastgeber gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Theo Hahn mit 1:0 in Führung (45.+1). Doch Eberswalde schlug zurück: Rodrigo De Jesus Mendes traf in der 65. Minute zum Ausgleich. Beide Teams versuchten danach, das Spiel für sich zu entscheiden, doch die Abwehrreihen hielten stand. Am Ende blieb es beim 1:1, das Eberswalde ungeschlagen hält. ---

Schönow erwischte in Falkensee einen Traumstart. Bereits in der 14. Minute brachte Max Steffini die Gäste in Führung, nur sechs Minuten später legte Eryk Michael Madera das 0:2 nach. Falkensee tat sich lange schwer, fand aber nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Benedikt Bundschuh verkürzte in der 53. Minute auf 1:2 und sorgte für Hoffnung bei den Gastgebern. Doch in der Schlussminute machte Hein-Peter Splett mit dem 1:3 alles klar und sicherte den Schönowern den Auswärtssieg. ---

Alt Ruppin feierte einen wichtigen Heimerfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Nino Purrmann in der 54. Minute für das erlösende 1:0. Die Gastgeber nutzten diesen Schwung und erhöhten nur zwölf Minuten später, als Luca Wegner zum 2:0 traf. Zehdenick konnte keine Antwort mehr finden, sodass Alt Ruppin drei wertvolle Punkte einfuhr. ---

In Glienicke setzte sich Fortuna Babelsberg durch. Bereits in der 7. Minute traf Ben Vetter zum 0:1 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nach einer umkämpften Phase erhöhte Jan Alexander Weber in der 74. Minute auf 0:2. Die Partie war damit praktisch entschieden, ehe in der Nachspielzeit Armand Ligouis mit dem 0:3 endgültig den Deckel draufmachte. Zu allem Überfluss schwächte sich Glienicke in der 84. Minute durch die Rote Karte gegen Enrico Bork selbst und musste den Platz als klarer Verlierer verlassen. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 150 Zuschauer in Hennigsdorf, wo Neustadt einen furiosen Auswärtssieg landete. Abdel Mamadou brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, doch Ramon Schulz glich in der 30. Minute für Hennigsdorf aus. Noch vor der Pause drehte Tarik Wenzel die Partie mit Treffern in der 35. und 45.+3 Minute auf 1:3. Hennigsdorf war geschockt und kam nach der Pause nicht mehr richtig ins Spiel. Luca Osterloh erhöhte in der 85. Minute auf 1:4, bevor Basel Hawa in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Neustadt feierte damit einen wichtigen Befreiungsschlag. ---