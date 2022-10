Schwarz oder weiß? Hellgrau! Hadern mit viel Moral, aber wenig Ertrag

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“ Schon gar nicht Ende Oktober… Und dennoch hatte man rund um den TSV Großhadern nach dem unter der Woche überlegen rausgeschossenen 5:0-Erfolg in Unterpfaffenhofen die Hoffnung, dieser Erfolg könnte so etwas wie eine Trendwende in der bis dato äußerst schwierigen und sportlich enttäuschenden Saison bedeuten. Dementsprechend fuhr man mit einer gewissen Erwartungshaltung ins Tölzer Land.

Das 2:4 dient als nacktes Ergebnis natürlich nicht als Beleg für die Fortsetzung des erhofften positiven Laufs, erfüllt aber auch nicht den vielleicht logischen Effekt des emotionalen Showstoppers. Die Antwort auf die Frage, ob die allgemeine Stimmungslage in Großhadern nach dem Trainerwechsel nun eher schwarz oder weiß ist, lautet eindeutig: hellgrau!

Denn eines war auch bei der durchaus nicht unverdienten Niederlage in Wolfratshausen sichtbar: Moral und Körpersprache der Mannschaft sind absolut positiv, die gegenseitige Unterstützung auf dem Platz ist spürbar, Engagement und Bereitschaft in jeder Phase des Spiels zu erkennen. Einzig individuelle Fehler im Spielaufbau und häufig zu große Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr sorgten hier für das Chancenplus der Gastgeber und schließlich auch für die Niederlage.

Dennoch, und auch das gehört zur Wahrheit dieses Spiels, konnte das Kellerkind aus Großhadern das Spiel bis in die Endphase offenhalten, indem Michael Pautz mit einem Traumtor (14.) und Torjäger Khareem Zelmat (39.) zweimal auf die Führung der Gastgeber die richtige Antwort fanden.

Erst ein Sonntagsschuss aus gut 40 Metern über den etwas weit vor seinem Tor stehenden Haderner Keeper Maximilian Moos hinaus brachte Wolfratshausen spät auf die Siegerstraße (78.), nachdem zuvor die TSV-Angreifer Aykac und Zelmat in der 61. Minute die Doppelchance auf die Führung der Gäste vergeben hatten.

Der Sieg für Wolfratshausen geht aufgrund des Chancenplus durchaus in Ordnung, Hadern hätte mit ein wenig Spielglück in einem teils wilden Spiel aber durchaus einen Punkt entführen können.