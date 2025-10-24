Schwarz nicht mehr Schönberg-Coach: »Muss Ruhe einkehren«

"Tom und ich hatten einfach zu verschiedene Meinungen in unserer weiteren sportlichen Ausrichtung Deshalb einigten wir uns auf eine sofortige Trennung. Es muss nun einfach wieder Ruhe einkehren", sagt Spartenboss Kern. Trotz des ultra-wichtigen 2:0-Heimsieg im Keller- und Nachbarduell gegen die SpVgg Oberkreuzberg gab es scheinbar dicke Luft. "Es hat keinen Sinn mehr gemacht. Herbert und ich hatten vor allem inhaltlich ziemlich verschiedene Ansichten. Da ich im Sommer ohnehin aufgehört hätte, war es dann für beide Seiten besser, gleich einen Schlussstrich zu ziehen", sagt Schwarz, der zweieinhalb Jahre ein Teil des Schönberger Trainerteams war. Highlight in diesem Zeitraum war zweifellos die Kreisliga-Rückkehr 2024.







In den verbleibenden vier Begegnungen vor der Winterpause wird Herbert Kern die Mannschaft alleinverantwortlich betreuen. "In der Pause werden wir uns dann in Ruhe um einen neuen Coach umsehen. Ich werde das definitiv nicht längerfristig machen, da ich gar nicht die Zeit dafür habe", erklärt der Inhaber eines großen Malerbetriebes, der sich 2025 noch das eine oder andere Erfolgserlebnis erhofft: "Ziel ist es, mit einer vernünftigen Ausgangsposition ins Frühjahr zu gehen und selbstverständlich am Saisonende über den ominösen Strich zu stehen." Thomas Schwarz hat derweil nicht vor, eine längere Auszeit einzulegen: "Trainer ist meine große Leidenschaft und es wäre schön, wenn sich bald eine neue Aufgabe hervortun würde. Die Spielklasse ist für mich nicht relevant, sondern eine vernünftige sportliche Perspektive."