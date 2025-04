Schwarz adelt Seebach vor Kracherduell: »Aktuell das Maß aller Dinge«

Beim TSV Seebach läuft es momentan wie am Schnürchen. Der im Aufstiegsrennen eigentlich schon abgeschriebene Vizemeister hat sich mit einer beeindruckenden Erfolgsserie - acht der letzten neun Ligapartien konnten siegreich gestaltet werden - zurückgemeldet und hat nun am Dienstag (Anstoß 18 Uhr) Spitzenreiter FC Sturm Hauzenberg zu Gast. Der Leader befindet sich in einer Formkrise und verbuchte im Frühjahr erst vier Zähler. Dadurch ist der zwischendurch sehr komfortable Vorsprung zu den Verfolgern deutlich kleiner geworden und auch das Restprogramm der Staffelberger hat es in sich.

"Im Nachholspiel treffen wir mit Seebach auf die formstärkste Mannschaft der Liga, die nach der Winterpause 18 von 21 möglichen Punkten geholt hat. Folglich sind die aktuellen Kräfteverhältnisse klar abgesteckt und wir reisen als Außenseiter an. Ich habe Seebach beobachtet. Die Beller Elf ist topfit, defensiv kompromisslos, offensiv sehr variabel und immer gefährlich. Kurzum aktuell das Maß aller Dinge. Für uns gilt es primär den Fokus darauf zu legen, hinten zu Null zu spielen und mit einem Punktgewinn Stück für Stück den Turnaround zu schaffen", lässt Hauzenbergs Übungsleiter Dominik Schwarz verlauten. Zumindest personell gibt es keinerlei Sorgen zu beklagen. Der "Sturm" kann in Bestbesetzung anreisen.







Seebachs Chefanweiser Wolfgang Beller sieht die Situation etwas anders: "Hauzenberg hat derzeit wohl eine kleine Schwächephase. Eine solche gibt es im Laufe einer Saison mal, das ist nichts außergewöhnliches. Fakt ist, dass wir es mit dem Spitzenreiter zu tun bekommen, der eine hervorragende Saison spielt und nach wie vor alle Trümpfe in der Hand hat." Dennoch zeigt sich der TSV-Coach kämpferisch: "Wir sind gut drauf und die Mannschaft hat sich dieses Top-Spiel hart erarbeitet. Wie das Team Gas gibt, ist bemerkenswert. Daher werden wir auch gegen den Tabellenführer alles dafür tun, um erfolgreich zu sein." Sollten Schwarzmüller, Weiderer & Co. als Sieger vom Platz gehen, ist sogar die Meisterschaft wieder ein Thema. "Klar schaut man sich in dieser Phase der Saison auch mal die Tabelle an, aber wir können das schon realistisch einschätzen. Wir sind im Rennen um den zweiten Platz dabei, was bis vor ein paar Wochen überhaupt nicht zu erwarten war. Für noch mehr müsste schon sehr viel zusammenpassen."







Teuer bezahlen musste der TSV Seebach den klaren 4:0-Heimerfolg gegen den TSV Bogen. Für Patryk Richert ist die Saison nach einem Jochbeinbruch beendet. Simon Weber zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu und muss ebenfalls passen. Stefan Trifterer und Alexander Wittenzellner plagen sich mit muskulären Problemen herum, werden aber wohl auflaufen können. Weiterhin keine Option ist Dominik Hauner.