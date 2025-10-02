Schwartz warnt vor kampfstarkem Gegner

Der 1. FC Saarbrücken will da hin wo der nächste Gastgeber gerade herkommt, in die 2. Liga. Der FCS ist zu Gast bei Absteiger SSV Jahn Regensburg. Anstoss am Samstag ist um 14 Uhr.

Am Samstag (14 Uhr) tritt der am 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg an. Nach dem jüngsten Heimauftritt richtet Cheftrainer Alois Schwartz den Blick auf einen Gegner, der in dieser Saison mit erheblichen Schwankungen zu kämpfen hatte. „Es ist ein Gegner, der nach dem Abstieg und dem daraus resultierenden Umbruch seine Probleme hat, aber im letzten Heimspiel waren sie sehr robust und kampfstark. Es ist uninteressant, wo sie gerade stehen. Auch in Osnabrück waren sie sehr aktiv. In der 3. Liga kommt es auf Kleinigkeiten an. Wir sind gefordert, unser Spiel zu machen“, erklärte Schwartz im Vorfeld der Partie.

Personell gibt es bei den Saarländern nur wenige Veränderungen. Stürmer Kai Brünker steht nach überstandener Erkältung wieder zur Verfügung und ist ein Kandidat für die Startelf. „Wir haben in allen Mannschaftsteilen gute Alternativen und ausreichend Optionen. Es kann schon sein, dass wir ein bisschen was verändern“, sagte Schwartz.