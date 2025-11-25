 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines

Schwartz nicht mehr FCS-Trainer

1. FC Saarbrücken: Trennung nach acht Ligaspielen ohne Sieg

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Alois Schwartz
Alois Schwartz

Der 1. FC Saarbrücken hat sich am Dienstagmorgen laut einem Online-Bericht der Saarbrücker Zeitung nach acht Ligaspielen ohne Sieg von Trainer Alois Schwartz getrennt. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen wird von dem bisherigen Sportdirektor Jürgen Luginger übernommen. Weitere Informationen werden im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben.

Aufrufe: 025.11.2025, 13:03 Uhr
SZ/ FriedAutor