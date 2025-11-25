Schwartz icht mehr FCS-Trainer

Der 1. FC Saarbrücken hat sich am Dienstagmorgen laut einem Online-Bericht der Saarbrücker Zeitung nach acht Ligaspielen ohne Sieg von Trainer Alois Schwartz getrennt. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen wird von dem bisherigen Sportdirektor Jürgen Luginger übernommen. Weitere Informationen werden im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben.