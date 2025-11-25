Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schwartz icht mehr FCS-Trainer
1. FC Saarbrücken: Trennung nach acht Ligaspielen ohne Sieg
Der 1. FC Saarbrücken hat sich am Dienstagmorgen laut einem Online-Bericht der Saarbrücker Zeitung nach acht Ligaspielen ohne Sieg von Trainer Alois Schwartz getrennt. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen wird von dem bisherigen Sportdirektor Jürgen Luginger übernommen. Weitere Informationen werden im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben.