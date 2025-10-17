Schwartz fordert Mut und Disziplin 1.FC Saarbrücken: Nach der Länderspielpause gegen den SC Verl Verlinkte Inhalte 3. Liga Kasim Rabihic

Drittligist 1. FC Saarbrücken empfängt nach der Länderspielpause den in diesem Jahr wieder stark aufspielenden SC Verl im Ludwigspark-Stadion. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Nach dem ärgerlichen 1:1-Unentschieden beim SSV Jahn Regensburg vor der Länderspielpause richtet der 1. FC Saarbrücken den Blick auf das nächste Heimspiel. Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz den SC Verl im Ludwigsparkstadion. Der FCS rechnet mit rund 12.500 Zuschauern. Personell gibt es beim FCS kaum Veränderungen: Bis auf den Rückkehrer Calogero Rizzuto stehen dem Trainer dieselben Spieler wie zuletzt zur Verfügung. Für Niko Bretschneider kommt ein Einsatz noch zu früh. Noch länger ausfallen werden Amine Naifi, Patrick Sontheimer und Sebastian Vasiliadis. Elijah Krahn sitzt das letzte Spiel seiner Rot-Sperre ab. Auf der Torwart-Position muss Schwartz improvisieren, da mit Tim Paterok und Jonas Nickisch beide etatmäßigen Ersatztorhüter ausfallen. Daher rückt Ricco Cymer in den Kader.