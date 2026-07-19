Schwanger - und dann? »Fußball Teil meines Lebens« Der Kinderwunsch - und Frauenfußball: Conny Eibl kehrte nach ihrer Schwangerschaft auf den Fußballplatz zurück, Vroni Laubmeier nicht. von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Conny Eibl, einer ihrer Titel - und ihr größter Erfolg: Söhnchen Leon. – Foto: Eibl

Sie wollte es vor allem sich, aber auch ihrem Umfeld beweisen – und hat das auf eindrucksvolle Art und Weise geschafft. Die Saison 2025/26 war ihre Spielzeit – trotz dazu im Kontrast stehender Vorgeschichte. Conny Eibl konnte mit der Rudertinger Reserve den Landesliga-Klassenerhalt sichern, mit der FC-Ersten die Bayernliga-Meisterschaft feiern und sich im Winter zur niederbayerischen und bayerischen Hallenkönigin krönen. Der größte Erfolg überhaupt war, soweit es möglich war, immer dabei: Leon, ihr bedingungsloser Fan. Ihr vierjähriger Sohn.

Die Familienplanung und die Zeit als aktive Fußballerin bzw. Fußballer gehören unweigerlich zusammen, überschneiden sie sich doch zeitlich komplett. Gesprochen wird darüber jedoch meist nur hinter verschlossenen Türen. Ein privates und insgesamt sehr sensibles Thema, das im Männerfußball an sich aus bekannten Gründen oft nur eine Randnotiz ist. Wird ein Spieler Vater, wird gefeiert - der Einfluss auf die Karriere ist überschaubar. Etwas anders gestaltet sich diese Situation im Frauenfußball. Logisch, kommt doch dem weiblichen Geschlecht beim Kinderwunsch und dessen Umsetzung die Hauptrolle zu. Die Schwangerschaft inklusive der ersten Monate nach der Geburt ist für Frauen gleichbedeutend mit einer längeren Karriereauszeit – wenn nicht sogar mit dem Karriereende. Für Conny Eibl war immer klar, dass sie nach der Babypause auf das Spielfeld zurückkehren wird. „Der Fußball ist einfach ein Teil meines Lebens, den ich nicht aufgeben wollte.“ Ganz im Gegensatz dazu: Vroni Laubmeier. Als die Kreisliga-Spielerin der SG Höcking/Ganacker erfuhr, dass sie guter Hoffnung ist, beendete sie sofort ihre Laufbahn – für immer. „Mir war das Risiko einfach zu groß – vor und nach der Schwangerschaft. Und dann war ich irgendwann zu weit weg, auch zu alt.“

Es war unglaublich schwierig, mit Vroni Laubmeier und Conny Eibl zwei Protagonisten für diese Geschichte zu finden. Jeweils eine für beide Varianten – für das Comeback mit Nachwuchs und für das Karriereende wegen der Kinder. Trotz intensiver Recherchen gar nicht ausfindig gemacht werden konnte eine Fußballerin, die wegen der Fußballkarriere bewusst (noch) auf Nachkömmlinge verzichtet. „Darüber wird nicht gerne gesprochen, weil das alles sehr sensibel ist“, bestätigt Conny Eibl noch einmal bereits vorher genannten Grund. Die 29-Jährige hat sich – genauso wie Vroni Laubmeier – bereit erklärt, ihre fußballerische Familiengeschichte öffentlich zu machen. Die beiden Mütter wollen somit vordergründig jeweils Gleichgesinnte darin bestärken, trotz eventuellem Widerstand ihren eigenen Weg zu gehen. Zu sich und ihrer Entscheidung zu stehen. Denn, das ist beiden enorm wichtig, Fußball und seine Begleiterscheinungen sollen als schönste Nebensache der Welt Spaß machen – und nicht zu einer psychische Belastung führen.

„Als ich gewusst habe, dass ich schwanger bin, habe ich sofort aufgehört“, erinnert sich Veronika Laubmeier. Noch heute klingt die 34-Jährige bei diesen Worte durch und durch freudig – obwohl sie damals ihrem geliebten Hobby nicht mehr nachgehen konnte. „Anfangs noch habe ich Knieprobleme vorgeschoben, weil ich mein kleines Geheimnis noch für mich behalten wollte. Als ich dann offiziell verkündet habe, dass ich schwanger bin, haben sich alle unglaublich mit mir gefreut." Der ehemaligen Kreisliga-Spielerin war das Risiko einfach zu hoch - obwohl sie aus medizinischer Sicht noch hätte kicken können. „Was, wenn ich einen Ball in den Bauch bekomme oder gefoult werde und auf den Bauch falle?“, geht die inzwischen zweifache Mutter auf die Fragen ein, die sie damals beschäftigten. „Vielleicht war ich zu übervorsichtig. Aber ich bin mit mir im Reinen. Ich bereue nichts!“ Fußballerin ist sie nicht mehr, aber weiterhin überzeugte Sportlerin.

Vroni Laubmeier bleibt in Bewegung - mit zweifacher Unterstützung. – Foto: Laubmeier