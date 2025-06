Schwanewede verstärkt sich vierfach aus der eigenen Jugend

Die A-Jugend des FC Hansa Schwanewede beendete die Saison in der Kreisliga zwar noch nicht, dennoch herrscht für vier Spieler schon Klarheit. Zum einen wird Jonas Nöding die Offensive des Kreisliga-Siebten der vergangenen Saison verstärken. Nöding traf in 13 Spielen 17 Mal für die A-Jugend. des Weiteren verstärkt Jannis Wehmeier das Mittelfeld. Wehmeier war absoluter Stammspieler, erzielte drei Tore und stand in allen seiner zehn Partien über 90 Minuten auf dem Feld.

Gleiches gilt für Philip Kalt. Der Verteidiger war in jedem Spiel 90 Minuten auf dem Feld und erzielte ein Tor. Der vierte im Bunde wird Luis Birke sein. Auch Birke war in jeder Partie jede Sekunde auf dem Feld und spielte auch schon sieben Mal für die Herren Schwanewedes. Dabei stand der Youngster ein Mal in der Startelf beim Auswärtssieg gegen Seebergen-Rautendorf.