Schwanewede raus aus der Krise, Top-Teams im Gleichschritt

Der 13. Spieltag ist absolviert und an der Tabellenspitze konnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden, da die Top-Vier im Gleichschritt gewann. Lediglich im Keller konnten Bornreihe II und Schwanewede sich von der bedrohlichen Zone davonschleichen und eindrucksvolle Siege einfahren. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Einen Gala-Auftritt legte die zweite Mannschaft von BW Bornreihe hin. Beim 6:1 gegen Beckedorf trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein: Torben Naß (5.), Torben Poppe (32., 59.), Nico Ehrichs (35.), Rene Schröder (62.) und Simeon Samuels (73.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Beckedorf erzielte Maik Pydde (84.) den späten Ehrentreffer. Bornreihe Ii rückte bis auf einen Punkt an Beckedorf heran.

Der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen fuhr gegen den ASV Ihlpohl einen souveränen 2:0-Erfolg ein. Moritz Grotheer (47., 60.) avancierte dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner und sorgte dafür, dass die Gastgeber weiterhin in der Spitzengruppe bleiben. Es war der sechste Heimsieg für die Hausherren, die auf Platz drei mit der besten Tordifferenz der Liga stehen.

Gleich sechsfach traf der SV Löhnhorst beim ATSV Scharmbeckstotel. Schon früh stellten Daniel Cummerow (13.), Jannik Dargel (20.) und Christoph Oberschelp (22.) die Weichen auf Sieg. Nach der Pause erhöhten Henrik Dargel (56.), Dean Fedderwitz (76.) und Gustav von Zitzewitz (89.) auf 6:0. Für Scharmbeckstotel ein gebrauchter Nachmittag, für Löhnhorst ein Statement-Sieg.

Ein echtes Offensivfeuerwerk brannte der SV Lilienthal-Falkenberg ab. Beim 6:1-Heimsieg gegen den SV Nordsode trafen Tom Meierdierks (16.), Jan Westermann (30., Foulelfmeter), Linus Grün (32.) und Malik Raho (43., 47.)bereits vorzeitig zur Entscheidung. Fynn Jansen (64.) erhöhte sogar auf 6:0, ehe Jan-Hendrik Grabau (75., Foulelfmeter) für den Ehrentreffer der Gäste sorgte. Es war das erwartete Spiel und Lilienthal bleibt auch im zwölften Spiel souverän ohne Niederlage auf Rang eins.

Die SG Platjenwerbe / Lesumstotel musste sich dem TSV Dannenberg mit 1:3 geschlagen geben. Max Otholt (11.) und Kevin Wagner (44., Foulelfmeter) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Gästeführung. Zwar brachte Jonas Tomfohrde (64.) die Hausherren mit seinem Treffer zurück ins Spiel, doch Maris Meyerdierks (78.) machte mit dem 3:1 alles klar für die Gäste. Dannenberg bleibt dem Spitzentrio dicht auf den Fersen.

Auch der FC Hansa Schwanewede zeigte sich in Torlaune. Beim überraschenden 5:0-Auswärtssieg in Meyenburg glänzte Daniel Gaesemit einem Doppelpack (42., 48.). Zudem trafen Janik Nöding (28., 74.) und Jonas Nöding (90.) für die Gäste, die damit die Serie von sechs sieglosen Spielen eindrucksvoll beendeten.