Schwanewede erstmals siegreich, Osterholz II mit viertem Remis

Beim 3:0-Heimerfolg des SV Löhnhorst über den TSV Dannenberg standen vor allem die Brüder Henrik und Jannik Dargel im Mittelpunkt. Henrik traf doppelt, darunter per Elfmeter, ehe Jannik den Endstand herstellte. Ein verdienter Sieg für die Kentel-Elf im Spitzenspiel und Löhnhorst bleibt auf Platz zwei.

Der SV Nordsode startete furios und lag nach 25 Minuten bereits 2:0 vorne. Malte Wulferding und Johannes Quatmann per Strafstoß schossen die frühe Führung heraus. Doch der FC Hansa Schwanewede zeigte seine ganze Qualität, drehte die Partie noch vor der Pause durch Nöding und Münster und siegte am Ende klar mit 5:2. Doppelpacker Daniel Gaese und erneut Nöding machten den Auswärtserfolg perfekt. Während es für Schwanewede der erste Saisonsieg war, bleibt Aufsteiger Nordsode punktlos.