Schwanewede erstmals siegreich, Osterholz II mit viertem Remis

In der Kreisliga Osterholz fand am vergangenen Wochenende der vierte Spieltag statt. An der Tabellenspitze hat sich nichts geändert und auch im Keller bleibt Nordsode weiter punktlos. Wir schauen auf die Partien..
In einem umkämpften Duell trennten sich der SV GW Beckedorf und der TSV Wallhöfen 2:2. Binnen zwei Minuten fielen im ersten Durchgang die Treffer von Reinhardt und Witte. In Hälfte zwei legte Niewiem für Beckedorf vor, doch Ahrens glich per Elfmeter zum Endstand aus. Für beide Teams war es das zweite Remis der Saison. Wallhöfen bleibt ungeschlagen auf Rang drei.
Mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen den ASV Ihlpohl festigte der SV Lilienthal-Falkenberg seine Position im oberen Tabellendrittel. Christian-Uwe Lübsin erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Defensiv ließ die Miesner-Elf nichts mehr anbrennen. Lilienthal-Falkenberg bleibt auch im vierten Spiel der Saison ungeschlagen.
Ein intensives Spiel auf Augenhöhe endete 1:1. VSK II ging durch Nikolai Süß früh in Führung, ehe Pascal Kranz per Foulelfmeter nach einer Stunde für Platjenwerbe ausglich. Beide Teams hatten danach Chancen, blieben aber ohne weiteres Tor. Nach einem sehr knappen Klassenerhalt holte Platjenwerbe sieben Punkte zum Saisonstart.
Der TSV Meyenburg musste sich dem TSV Eiche Neu St. Jürgen klar mit 1:4 geschlagen geben. Doppelpacker Timo Brünjes brachte die Gäste auf Kurs, ehe Chris Hybsz kurz Hoffnung für Meyenburg machte. Doch Moritz Grotheer entschied mit einem Doppelpack die Partie. Tabellenführung für die Gäste und ein super Start in die Saison.
Beim 3:0-Heimerfolg des SV Löhnhorst über den TSV Dannenberg standen vor allem die Brüder Henrik und Jannik Dargel im Mittelpunkt. Henrik traf doppelt, darunter per Elfmeter, ehe Jannik den Endstand herstellte. Ein verdienter Sieg für die Kentel-Elf im Spitzenspiel und Löhnhorst bleibt auf Platz zwei.
Der SV Nordsode startete furios und lag nach 25 Minuten bereits 2:0 vorne. Malte Wulferding und Johannes Quatmann per Strafstoß schossen die frühe Führung heraus. Doch der FC Hansa Schwanewede zeigte seine ganze Qualität, drehte die Partie noch vor der Pause durch Nöding und Münster und siegte am Ende klar mit 5:2. Doppelpacker Daniel Gaese und erneut Nöding machten den Auswärtserfolg perfekt. Während es für Schwanewede der erste Saisonsieg war, bleibt Aufsteiger Nordsode punktlos.