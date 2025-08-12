Schwanenkirchen reagiert auf Personal-Engpass und holt zwei Legionäre

Der SV Schwanenkirchen hat mit dem Problem zu kämpfen, das viele kleine Klubs um ihre mittel- und langfristige Existenz bangen lässt. Die Spieler werden immer weniger und gerade für Dorfvereine - Schwanenkirchen ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Hengersberg - wird es immer schwieriger, sportlich überleben zu können. Beim vergangenen Kreisklassen-Gastspiel bei der SG Otzing / Niederpöring musste der SVS kurzfristig das Reserve-Spiel absagen. Beim ersten Saisonspiel der "Ersten" beim FC Moos, das mit einem 1:1-Remis zu Ende ging, reisten die Gäste mit lediglich 13 Mann an. Die Verantwortlichen haben auf den personellen Engpass reagiert und kurzfristig noch zwei tschechische Gastspieler engagiert, die beide schon in der Region kickten.

Angreifer Wolfgang Dotzauer war schon für den 1. FC Reichstorf, die SpVgg Forsthart und den FC Zeholfing aktiv. In der Vita der Offensivkraft stehen 31 Kreisklassen-Einsätze, bei denen sich der 24-Jährige über respektable 21 Einschüsse freuen konnte. Zudem absolvierte der SVS-Neuzugang 33 Matches in der A-Klasse und erzielte dabei 28 Treffer. Zudem konnte sich die Elf von Spielertrainer Stefan Lohberger die Dienste von Radim Jira sichern. Der 33-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits Stationen in Ost-Deutschland, bei denen er in jungen Jahren in der Saison 2014/2015 zu den Top-Torjägern der Thüringen-Liga, die vom sportlichen Niveau vergleichbar mit der bayerischen Landesliga ist, gehörte. Für den SV Prackenbach lief der Center in der Kreisklasse und Kreisliga auf, ehe er zuletzt in Österreich kickte.





Bei der Union Polling - die in der untersten Klasse des Tiroler Landesverband um Punkte und Tore kämpft - absolvierte Jiran in der abgelaufenen Runde 15 Spiele und konnte dabei vier Tore markieren. Zu den Transfers wollte sich der Sportlicher Leiter Stefan Berthold nicht äußern.