Schwanenkirchen: Lohberger weg, Diedrich übernimmt Der abstiegsbedrohte Deggendorfer Kreisklassist hat sich bereits vor dem ersten Punktspiel von seinem Spielertrainer getrennt +++ Christian Gotzler übernimmt ab Sommer von Redaktion · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Stefan Lohberger ist nicht mehr Trainer beim SV Schwanenkirchen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Den SV Schwanenkirchen hat es gleich zum Start der Frühjahrsrunde knüppeldick erwischt. Der abstiegsbedrohte Deggendorfer Kreisklassist hat nicht nur sein Auftaktspiel gegen den FC Eging mit 0:3 in den Sand gesetzt, sondern muss im Endspurt des Abstiegskampfs auch ohne seinen Abwehrchef Tobias Zacher auskommen, der sich kurz vor Schluss die Achilessehne angerissen hat und wohl bis Saisonende ausfallen wird. Bereits vor dem Spiel gegen Eging hatte sich der Verein überraschend von seinem Spielertrainer Stefan Lohberger (31) getrennt. Der regionalligaerprobte Angreifer hatte schon in der Winterpause seinen Rückzug nach der laufenden Runde angekündigt, wurde nun aber nach der 1:6-Klatsche im abschließenden Testspiel gegen A-Klassist SpVgg Mariaposching bereits vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden.

Die Verantwortlichen des Klubs wollten sich gegenüber FuPa nicht zur aktuellen Situation äußern und auch der geschasste Chefanweiser hält sich bedeckt. "Es gibt von meiner Seite nicht viel dazu zu sagen. Ich wünsche den Jungs alles Gute und freue mich jetzt auf die Zeit mit der Familie und ohne Fußball", so der 31-Jährige, der erst im vergangenen Sommer installiert worden war und zuvor unter anderem für den SV Schalding-Heining und die SpVgg Osterhofen kickte. Bis zum Saisonende übernimmt nun mit Willi Diedrich ein alter Bekannter interimsmäßig das Zepter. Der 40-Jährige betreute in der vergangenen Spielzeit die SG Osterhofen II/Obergessenbach, ist allerdings seit Jahren in Schwanenkirchen aktiv und fungierte dort unter anderem schon in der Saison 2023/24 als Coach.







Willi Diedrich springt beim SV Schwanenkirchen bis zum Saisonende in die Bresche. – Foto: Alexander Ferazin



Auch für die kommende Saison hat der Klub bereits die Weichen gestellt und mit Christian Gotzler einen neuen Übungsleiter verpflichtet. Der 34-Jährige läuft aktuell für Ligakonkurrent SV Rathsmannsdorf auf und sammelte beim BC Außernzell schon erste Trainererfahrungen. Co-Spielertrainer Matthias Lauerer (32) bleibt dem Verein ebenfalls erhalten. Erst einmal liegt der Fokus jedoch auf der aktuellen Runde, in der Kramer, Hartenberger und Co. mehr denn je um den Klassenerhalt bangen müssen. Mit 16 Punkten belegt man aktuell einen der beiden Abstiegsrelegationsränge und liegt damit nur zwei Zähler vor dem direkten Abstiegsplatz. Zudem plagen den SVS extreme Personalsorgen: zwar konnten die Verantwortlichen mit Petr Podkul, Mirco Depalma (21, Türk Gücü Deggendorf), Stefan Schattauer (21, SG Edenstetten), Anton Messerer (21, FC Handlab-Iggensbach) und Anilton Borges (SG Grattersdorf/Auerbach II) fünf Winterneuzugänge an Land ziehen, allerdings fallen mit Kapitän Jesse Spatz, Tobias Zacher und Mario Lorenz drei absolute Leistungsträger längerfristig aus. Am kommenden Sonntag gastiert Schwanenkirchen beim SV Deggenau, ehe am Ostermontag das richtungsweisende Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Buchhofen steigt.

