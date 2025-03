Schwanenkirchen: Krawetz-Ära endet im Sommer

Beim SV Schwanenkirchen geht nach der laufenden Runde eine kleine Ära zu Ende. Christopher Krawetz (38) wird im Sommer nach dann sechs Jahren seinen Posten als Spielertrainer zur Verfügung stellen. Der ehemalige Bayernligakicker der SpVgg Ruhmannsfelden steht seit 2019 auf der Kommandobrücke der "Schwäne", die er in der Corona-Saison zur Meisterschaft in der A-Klasse Eging geführt hatte. Aktuell kämpfen Zacher, Zankl, Kreipl und Co. noch um den Ligaverbleib in der Kreisklasse Deggendorf.

"Sechs Jahre sagen eigentlich alles aus. In der heutigen Zeit ist es wirklich nicht mehr selbstverständlich, dass ein Trainer über so einen langen Zeitraum in einem Verein ist. Krawal hat sich weit über seinen eigentlichen Aufgabenbereich als Trainer in den Verein eingebracht und war ein absoluter Glücksgriff für uns. Wir hätten gerne noch eine Saison mit ihm weitergemacht, weil er in der Mannschaft nach wie vor ein sehr hohes Standing genießt. Aber wir müssen seine Entscheidung akzeptieren, auch wenn er eine große Lücke hinterlassen wird. Wir hoffen, dass wir ihn mit dem Klassenerhalt verabschieden können", so der sportliche Leiter Stefan Berthold, der in den nächsten Wochen einen neuen Trainer präsentieren will.





Christopher Krawetz verabschiedet sich mit viel Wehmut vom SV Schwanenkirchen. "Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen. Die Spieler, Verantwortlichen und auch das Umfeld sind mir in den letzten Jahren wirklich ans Herz gewachsen. Meine Familie und ich haben uns hier vom ersten Moment an extrem wohl gefühlt und auch sportlich war es eine sehr erfolgreiche Zeit. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter 'Berti', der auch in schwierigen Phasen immer hinter mir gestanden ist und mich unterstützt hat, war wirklich bemerkenswert. Auch mit meinen Trainerkollegen Tobias Wittenzellner, Willi Diedrich und aktuell Matthias Lauerer habe ich immer sehr gerne zusammengearbeitet. Dennoch geht auch die schönste Zeit einmal zu Ende", lässt der 38-Jährige verlauten.