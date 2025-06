Schwanenkirchen krallt sich Winzer-Retter Lohberger

Bereits zum zweiten Mal in den vergangenen drei Spielzeiten hat der SV Schwanenkirchen den Ligaverbleib in der Kreisklasse Deggendorf über die Quotienten-Regelung geschafft und damit seinem scheidenden Spielertrainer Christopher Krawetz einen perfekten Abschied bereitet. Der 38-Jährige coacht künftig den SV Winzer, der seinerseits den Klassenerhalt in der Kreisliga über den Umweg Relegation gesichert hat. Nicht zuletzt dank des reaktivierten Goalgetters Stefan Lohberger (30), der in beiden Relegationsspielen als Joker erfolgreich war und nun ab Sommer den umgekehrten Weg nimmt und als spielender Chefanweiser beim SVS anheuert. An seiner Seite fungiert Matthias Lauerer (31) weiterhin als Co-Spielertrainer.