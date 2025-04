Schwanenberg will gegen Würm-Lindern überraschen

Von den Vorzeichen der Tabelle her sollte das Spiel zwischen dem SV SW Schwanenberg und der SG Union Würm-Lindern (So., 15 Uhr) eine klare Angelegenheit werden. Der in höchster Abstiegsgefahr schwebende Tabellenvorletzte Schwanenberg kann sich aber dennoch etwas Hoffnung machen gegen den Tabellenzweiten.

Zunächst einmal findet das Spiel in Schwanenberg statt und zu Hause macht es Schwanenberg jedem Gegner schwer und konnte bislang eine ausgeglichene Bilanz mit 13 Punkten aus neun Spielen erzielen. Das liegt auch am kleinen Platz in Schwanenberg, der für die Gäste das gewohnte Kombinationsspiel nicht zulässt, sondern zu vielen Zweikämpfen führt, was den defensiv gut stehenden Schwanenbergern in die Karten spielt. In der Rückrunde hat Schwanenberg noch keinen Punkt geholt, doch in den Nachholspielen aus der Hinrunde war man durchaus erfolgreich. In Würm-Lindern erkämpfte man sich mit einer konzentrierten Defensivleistung ein 0:0 und vergangenen Donnerstag konnte man sich in Kempen mit 3:2 den ersten Auswärtssieg der Saison sichern, der den Schwanenbergern auch den Glauben zurückgegeben hat, den Klassenerhalt schaffen zu können.