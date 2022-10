Die Schwanenberger messen sich am Sonntag mit Golkrath. – Foto: Sandra Winkens

Schwanenberg und Golkrath: Die Hoffnung auf den dritten Sieg Der SV Schwanenberg und der SV Golkrath haben in dieser Saison jeweils erst zwei Siege feiern können, beide Teams wollen im direkten Duell den dritten folgen lassen.

Der SV Schwanenberg hofft am zehnten Spieltag endlich, den dritten Saisonsieg einzufahren. Gegner auf der Anlage „In der Schlei“ wird am Sonntag ab 15 Uhr, der SV Golkrath sein. Die Punkte wären dringend nötig, um nicht früh in der Saison den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.

Dass die Mannschaft von Trainer Matthias Denneburg durchaus guten Fußball zeigen kann, war trotz der 3:5-Niederlage bei den Sportfreunden Uevekoven zu erleben, als es überzeugende Phasen gab. Auch in der Vorwoche gab es ein knappes 0:1 gegen den Meisterschaftsmitfavoriten Ay-Yildizspor Hückelhoven. „Wir kassieren einfach zu viele Gegentore nach individuellen Fehlern“, sagte Denneburg kürzlich. Daran gilt es auch gegen Golkrath zu arbeiten. Die Golkrather kommen als eine Art Wundertüte daher. Der nüchterne Blick auf die Tabelle zeigt aktuell lediglich den elften Rang mit zehn Punkten. Doch Trainer Danny Silver hat einen anderen Blick auf die Situation: „Sportlich haben wir bislang nur ein Spiel verloren. Dazu kommen die verlorenen Punkte aus dem Kuckum-Spiel, weil wir nicht antreten konnten. Allerdings sind wir auch die Remis-Könige der Liga.“ Viermal trennte sich Golkrath bereits Unentschieden. Vor allem sieht Silver aber eine positive Entwicklung beim SVG: „Ich habe von Beginn an großen Wert auf eine stabile Defensive gelegt. Und da wir bislang nur zwölf Tore schlucken mussten, bin ich, was das betrifft, zufrieden.“ Der Trainer verschweigt auf der anderen Seite aber auch nicht, dass sein Team erst acht Tore gemacht hat. „Natürlich ist es so, dass man einen Abgang wie den von Niklas Demming zu Union Schafhausen nicht so eben mal auffangen kann. Wir haben jetzt nicht mehr nur den einen Stürmer, sondern die Verantwortung liegt auf vielen Schultern.“