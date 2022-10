Schwanenberg steht vor schwieriger Aufgabe Kreisliga A: Beim SV sind die Sorgenfalten groß. Am Sonntag muss man bei Ay-Yildizspor Hückelhoven antreten +++ Dremmen trifft auf Selfkant

So langsam werden die Sorgenfalten beim SV SW Schwanenberg etwas größer. Nach dem tollen Saisonstart und zwei Auftaktsiegen verlor man zuletzt fünf Spiele in Folge und ist bis auf Abstiegsplatz 14 in der Tabelle abgerutscht.

Unglückliche Niederlage

War man bei den Spielen gegen Schafhausen, Randerath/Porselen und Uevekoven quasi chancenlos, verlief die letzte Niederlage von Beginn an unglücklich. Ein früher Gegentreffer und eine frühe Rote Karte ließen das Spiel schnell zugunsten der Gäste aus Waldenrath/Straeten kippen.

Nachdem das Spiel nach einem Doppelschlag bereits zur Pause entschieden war, zeigte Schwanenberg im zweiten Durchgang dann eine engagierte Leistung und hielt defensiv gut dagegen.

So konnte Trainer Matthias Denneburg seiner Mannschaft kämpferisch nichts vorwerfen. Offensiv läuft aber nicht viel. Nur vier Tore gelangen in den letzten fünf Spielen, hier stimmt es aktuell nicht.

Eine schwierige Aufgabe wartet am Sonntag auf die Schwanenberger, die zu Ay-Yildizspor Hückelhoven müssen. Die sind mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien auf dem aufsteigenden Ast und mussten in dieser Zeit sich nur Millich durch einen späten Gegentreffer geschlagen geben. So hat man sich bis auf Rang drei vorgearbeitet.

Defensive als großes Problem

Während die Offensive aktuell liefert, scheint die Defensive das große Problem. 15 Gegentore in acht Spielen sind zu viel, um im Kampf um den Aufstieg wirklich ein Wort mitreden zu können. Gegen Schwanenberg ist man aber klarer Favorit, doch sollte man Schwanenberg nicht unterschätzen.

Zwar ist das Selbstvertrauen aktuell nicht groß, doch es muss bei Schwanenberg nur mal der Knoten platzen und das Spielglück zurückkehren, dann kann es auch mit einem Erfolg in Hückelhoven klappen.