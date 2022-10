Schwanenberg hofft auf „Underdog-Story“ gegen Ay-Yildizspor Kreisliga A Heinsberg: Auf den SV Schwanenberg wartet mit Ay-Yildizspor eine echte Herkules-Aufgabe.

Der SV Schwanenberg startete mit zwei Siegen in die Saison. Im Anschluss gab es allerdings nur noch Niederlagen. Bei Gegner Ay-Yildizspor ist die Stimmung trotz Platz drei ebenfalls gedämpft. Dennoch gilt Hückelhoven als Favorit.

Eine alles andere als leichte Aufgabe wartet am 9. Spieltag auf Aufsteiger SV Schwanenberg. Der Drittletzte muss nämlich zum Dritten, Ay-Yildizspor Hückelhoven, nach Schaufenberg auf die Kobbenthaler Höhen. Die Schwanenberger stehen seit Wochen bei lediglich sechs Punkten auf der Habenseite, und diese resultieren aus den ersten beiden Saisonspielen, als der VfJ Ratheim (4:3) und auswärts sogar Roland Millich (3:2) geschlagen wurden.

Seitdem folgten allerdings nur noch Niederlagen für die Mannschaft von Trainer Matthias Denneburg. Diese Negativserie hat dann auch bereits 25 Gegentreffer mit sich gebracht. Der Trainer nutzt es nicht als Ausrede, aber die Schwarz-Weißen hatten in der Tat immer wieder Verletzungsprobleme. Und diese werden die „Schwäne“ auch in der Partie bei Ay-Yildizspor begleiten, wie Denneburg sagt: „Auf unsere Langzeitverletzten Joshua Strohfeld und Julian Kofferath müssen wir auch weiterhin verzichten.“ Hinzu kämen noch zwei bis drei weitere Akteure, die noch „auf der Kippe stehen.“

Und ein weiteres Ärgernis kommt für Schwanenberg hinzu, wie der Coach meint: „Zu den Verletzten, die wir zu beklagen haben, kommt noch unser Kapitän Stefan Horrichs, der mit Rot gesperrt ist.“ Die erwähnte Rote Karte sah Horrichs in der Vorwoche beim 0:3 gegen den SV Waldenrath/Straeten nach einer Notbremse. Eine Entscheidung, die in den Augen von Denneburg zumindest „sehr fragwürdig“ war. Aber das alles lässt Denneburg nicht als Ausrede gelten, sondern sagt zur Situation: „Underdog-Stories werden genau in solchen Momenten geschrieben.“