Schwanenberg entlässt Sinan Kapar

Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison in der Kreisliga A hat sich der SV Schwanenberg von Spielertrainer Sinan Kapar und seinem Co und Bruder Ersen Kapar getrennt. Auch wenn es am vergangenen Wochenende den ersten Sieg der Rückrunde gab (1:0 bei Germania Kückhoven), zog der Klub nach zuvor acht Niederlagen im Abstiegskampf die Reißleine.