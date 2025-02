Schwanenberg-Coach Sinan: "Der Klassenerhalt ist das Ziel"

Die Winterpause ist vorbei, die Rückrunde der Kreisliga A Heinsberg steht vor der Tür. Schwarz-Weiß Schwanenberg geht mit einer durchwachsenen Hinrunde in die zweite Saisonhälfte: Mit 13 Punkten aus 13 Spielen steht das Team auf Platz 13. Trainer Kapar Sinan spricht im Interview über die Vorbereitung, Herausforderungen und die Zielsetzung seines Teams

Formkurve vor dem Start: Offensive stark, Defensive mit Problemen

Schwanenberg beendete die Testspielphase mit einem spektakulären 8:6-Sieg: „Die so oft schlechte Chancenverwertung war dabei ordentlich und die sonst stabile Defensive dafür leider nicht so gut. Daran werden wir in den nächsten zwei Wochen bis zum Auftakt intensiv arbeiten, um eine vernünftige Balance zwischen Defensive und Offensive zu erzielen.“

Der Blick nach vorne: Schlüsselspiel gegen Rurich

Die Zielsetzung bleibt unverändert: „Die Zielsetzung heißt nach wie vor ‚Klassenerhalt‘“, stellt Sinan klar. Der Auftakt nach der Karnevalspause wird entscheidend sein: „Der Auftakt ist direkt nach der Karnevalswoche, bei der ich hoffe, dass sie vernünftig und ohne krankheitsbedingte Rückschläge verläuft. Denn wir haben bereits beim Auftakt gegen Germania Rurich ein richtungsweisendes Spiel.“