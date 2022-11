Du wirst automatisch weitergeleitet...

Sören Eidt (l.), hier in einer Szene aus einem früheren Spiel gegen "Rü/Lo", war mit der SG Schwalmtal am Abend in Londorf gefordert. (© Luca Raab)

Schwalmtals Dank gilt Paul Krutsch Teaser KLA & KLB ALSFELD: +++ Dank einer starken Leistung von Paul Krutsch holt die SG Schwalmtal in der Fußball A-Liga einen Punkt bei Rü/Lo. In der B-Liga feiern Grebenau/Schwarz und Kirtorf II Kantersiege +++ ALSFELD - Keinen Sieger fand am Freitagabend die Auftaktbegegnung des 14. Spieltages in der Fußball-Kreisliga A Alsfeld, denn die SG Rüddingshausen/Londorf und die SG Schwalmtal teilten sich beim 1:1 die Punkte. In der Kreisliga B feierten Kirtorf II und Grebenau/Schwarz Kantersiege. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner Oberhessische Zeitung (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.