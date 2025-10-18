Schwalmstadt will Spitze festigen – Altenlotheim und Gudensberg lauern

Die Gastgeber sind aktuell Siebter und wollen ihre Heimserie ohne Niederlage fortsetzen. Korbach reist als Sechster mit drei Punkten Vorsprung an und will mit dem fünften Sieg in Folge ebenfalls seine Serie ausbauen. Beide Teams müssen auf einige Leistungsträger verzichten, womit die Partie offen bleibt.

Wolfhagen II steht als Neunter im Tabellenmittelfeld und benötigt weitere Zähler im Mittelfeld, um nicht in die Abstiegszone zu geraten. Der Zweitplatzierte Gudensberg will nach der Heimniederlage gegen Schwalmstadt zurück in die Erfolgsspur. Heimvorteil und personelle Rückkehrer sollen den FSV zu einem beherzten Auftritt befähigen.

FeLoNi will sich belohnen

Mengsberg rangiert als Zwölfter und muss dringend Punkte sammeln, während Felsberg/Lohre/Niedervorschütz Vorletzter ist und mit einem jungem Team für Überraschungen sorgen möchte. Beide Mannschaften fehlen wichtige Akteure, weshalb erfahrene Spieler das Spiel prägen könnten. Die Begegnung verspricht ein hart umkämpftes Duell um jeden Zähler. Gastgeber wollen sich nicht verstecken

Brunslar/Wolfershausen ist Zehnter und kann auf eine kleine Erfolgsserie bauen, während Edermünde als Vierter mit der besten Offensive der Liga anreist. Die Partie bleibt ein Derby mit offenem Ausgang, da beide Teams über individuelle Klasse verfügen. Fehlende Stammkräfte auf beiden Seiten könnten den Spielverlauf zusätzlich beeinflussen. Topspiel am Oberbach

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim SSV Sand 1910 SSV Sand 15:00 PUSH

Altenlotheim als Dritter steht mit einem Sieg kurz davor, die Tabellenführung zu übernehmen. Sand liegt auf Platz fünf und setzt auf kämpferische Tugenden, um dem Heimteam Paroli zu bieten. Die Heimstärke der Gastgeber macht sie zum klaren Favoriten der Begegnung.

Bleibt Mengeringhausen sieglos?

Morgen, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 15:00 PUSH

Melsungen steht auf Rang elf und möchte nach zuletzt vier Punkten wieder Schwung für die kommenden Aufgaben holen. TuSpo Mengeringhausen als Tabellenletzter kämpft mit Verletzungssorgen und hofft auf ein Erfolgserlebnis. Die Hausherren gelten aufgrund der Personaldecke als klarer Favorit. Gäste favorisiert

Morgen, 15:15 Uhr FC Homberg FC Homberg SG Schauenburg Schauenburg 15:15 PUSH

Homberg bleibt mit einem Punkt aus zwölf Spielen Vorletzter und hofft auf die Trendwende. Schauenburg als Achter reist als Favorit an und möchte die Serie von vier ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Die Partie verspricht ein einseitiges Duell, bei dem die SG Schauenburg die Oberhand behalten dürfte.

Klare Verhältnisse