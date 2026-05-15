Schwalmstadt vor der Kür – neuer Mut für Homberg und FeLoNi?

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 28. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bringt mehrere klare Rollenverteilungen, aber auch einige Duelle mit besonderem Reiz. 1. FC Schwalmstadt kann gegen TSV Mengsberg die Meisterschaft klarmachen, FSG Gudensberg will beim Melsunger FV Rang zwei absichern und SG Neukirchen/Röllshausen empfängt den SSV Sand zu einem Duell zweier offensivstarker Mannschaften.

Der SSV Sand reist am Samstag zur SG Neukirchen/Röllshausen – und damit zu einem der heimstärksten Teams der Liga. Neukirchen steht mit 49 Punkten auf Rang fünf, Sand folgt mit 43 Punkten auf Platz sechs; für beide geht es weniger um die ganz großen Ziele als um Prestige und eine saubere Schlussphase. Die Gastgeber blieben in 14 Heimspielen zwölfmal ungeschlagen, zudem bringt die SG mit Marcel Reitz und Ricardo Seck zwei verlässliche Torschützen mit. Sand muss personell improvisieren: Borgardt, Bata und Wicke fehlen verletzt.

Kein Ausrutscher erlaubt

Der SC Edermünde empfängt FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und geht als klarer Favorit in die Partie. Edermünde steht mit 56 Punkten auf Rang drei und will nach dem 4:2 gegen Brunslar/Wolfershausen weiter Druck auf Gudensberg ausüben. FeLoNi hat sich zuletzt mit dem 3:1 gegen Mengsberg zwar ein Lebenszeichen verschafft, bleibt mit 19 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Für die Gäste wäre in Edermünde schon ein Punktgewinn ein Achtungserfolg. Schnell erholen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV FSG Gudensberg Gudensberg 15:00 PUSH

Nach der Niederlage im Kreispokalfinale reist die FSG Gudensberg nach Melsungen. Der Abstand nach ganz oben ist weiterhin groß, doch Rang zwei und damit die Relegationsperspektive bleiben für Gudensberg das klare Ziel. Der Melsunger FV steht mit 33 Punkten im Mittelfeld, hat aber zuletzt mit dem 1:5 in Mengeringhausen einen herben Rückschlag kassiert. Für Gudensberg ist es die Art Auswärtsspiel, in der weniger Glanz als Verlässlichkeit zählt. Enges Duell?

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim SG Schauenburg Schauenburg 15:00 PUSH

Der TSV Altenlotheim und die SG Schauenburg treffen als direkte Tabellennachbarn aufeinander. Altenlotheim steht mit 40 Punkten auf Rang sieben, Schauenburg ebenfalls mit 40 Punkten auf Rang acht. Beide Teams hatten zuletzt unterschiedliche Erlebnisse: Altenlotheim holte in Sand nach dreimaligem Rückstand ein 3:3, Schauenburg kassierte gegen Homberg eine deutliche 1:5-Niederlage. Entsprechend geht es für beide auch darum, die eigene Saison im oberen Mittelfeld sauber zu Ende zu spielen.

Unangenehme Aufgabe