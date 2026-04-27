Schwalmstadt müht sich zum Sieg – Neukirchen patzt in Brunslar

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der 24. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hat an der Spitze kaum neue Fragen aufgeworfen, dahinter aber die Reihen weiter sortiert. 1. FC Schwalmstadt marschiert nach dem Arbeitssieg gegen TuSpo Mengeringhausen weiter vorneweg, FSG Gudensberg hielt gegen TSV Mengsberg den Abstand, und auch SC Edermünde sowie TSV Korbach lösten ihre Aufgaben. Im unteren Tabellenbereich verschaffte sich VfB Schrecksbach Luft, während FC Homberg und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz weiter tief im Sog stecken.

Der SSV Sand setzte sich mit 3:0 gegen den Melsunger FV 08 durch und verdankte den Sieg vor allem einem Mann: Sefa Cetinkaya erzielte alle drei Treffer. Schon in der Anfangsphase stellte Sand mit einem Doppelschlag die Weichen, später machte Cetinkaya mit seinem dritten Tor alles klar. Melsungen fand kaum Zugriff auf die Partie und blieb offensiv weitgehend blass.

Klare Angelegenheit

Die FSG Gudensberg ließ dem TSV Mengsberg beim 6:0 keine Chance. Schon vor der Pause war die Partie mit Treffern von Pfalzgraf und Daumer sowie einem Eigentor von Marco Schwab in eine klare Richtung gekippt, nach dem Seitenwechsel schraubten Nick Siebert und Carlos Rohmann das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Rote Karte gegen Pascal Hillebrand fiel für Gudensberg am Ende nicht mehr ins Gewicht. Für Mengsberg war es dagegen ein bitterer Nachmittag, an dem früh deutlich wurde, dass nichts zu holen sein würde.

Schwer getan

Beim Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen musste der Tabellenführer härter arbeiten als es die Konstellation vermuten ließ. Mengeringhausen ging durch Pascal Löhndorf sogar in Führung, ehe Marius Eifert zunächst per Foulelfmeter ausglich und später den 2:1-Siegtreffer erzielte. Schwalmstadts Janos Moll sprach hinterher von einem „Arbeitssieg“ gegen tief stehende und gut konternde Gastgeber. Für den Primus zählte am Ende vor allem, dass die drei Punkte mitgenommen wurden.

Überraschend deutlich

Im Kellerduell bei FeLoNi gewann der VfB Schrecksbach mit 4:1 und setzte damit ein wichtiges Zeichen. Carlo Breves traf doppelt in der ersten Hälfte, Laurin Krämer legte dazwischen nach und brachte die Gäste früh auf Kurs. FeLoNi kam nach der Pause zwar durch Finn Borrmann noch einmal heran, doch Breves stellte mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Für Schrecksbach ist es ein Sieg, der in der unteren Tabellenhälfte Gewicht hat.

Klarer Patzer

Die SG Brunslar/Wolfershausen hat sich mit dem 1:0 gegen Neukirchen/Röllshausen drei enorm wertvolle Punkte gesichert. Lange sah die Partie nach einem zähen Nachmittag ohne Treffer aus, ehe Maximilian Wagner in der 73. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Neukirchen ließ damit im Rennen um die oberen Plätze unerwartet Zähler liegen, Brunslar verschaffte sich im Gegenzug etwas Luft.

Comeback gelungen

Der TSV Korbach lag gegen den FC Homberg zur Pause überraschend zurück, fand nach dem Seitenwechsel aber doch noch die passenden Lösungen und gewann am Ende klar 4:1. Der Ausgleich durch Christian Schmid wirkte wie ein Befreiungsschlag, kurz darauf traf Niklas Nowotny zur Führung. In der Schlussphase legten Sven Leonhardt und Fabian Jaslar nach. Homberg verteidigte lange leidenschaftlich, brach nach dem 1:1 jedoch sichtbar ein.

Späte Erlösung

Zwischen Schauenburg und Wolfhagen II deutete lange alles auf ein torloses Remis hin. Erst in der 88. Minute fiel die Entscheidung: Luis Goebel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Gastgeber. Für Schauenburg war es ein wichtiger Sieg im engen Mittelfeld, für die Wölfe ein bitteres Ende nach einer lange offenen Partie. Souveräner Erfolg