Schwalmstadt in der Findungsphase – Derbyfieber in Schrecksbach

Sand bewies Moral und drehte einen 1:3-Rückstand gegen Korbach noch zu einem 3:3. Routinier Sefa Cetinkaya war dabei ein zentraler Faktor. FeLoNi kassierte zum Auftakt eine klare 1:4-Niederlage gegen Wolfhagen II. Blickt man auf die letzten Pflichtspiele und die Ambitionen, gehen die Gastgeber als klarer Favorit in die Begegnung.

Wolfhagen II feierte zum Start einen 4:1-Erfolg gegen FeLoNi, angeführt von Dreifachtorschütze Paul Degenhardt, der diesmal wohl wieder in der Ersten aufläuft. Melsungen holte ein torloses Remis gegen Schwalmstadt, wobei Verteidiger Nick Nolte überzeugte. Die Gastgeber müssen auf den gesperrten Dave Jagelski verzichten. In der Vorsaison endeten beide direkten Duelle unentschieden.

Beide Teams wollen den Fehlstart vermeiden