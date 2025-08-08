Schwalmstadt in der Findungsphase – Derbyfieber in Schrecksbach

Nach einem ereignisreichen Auftaktwochenende geht es in der Gruppenliga Kassel 1 am zweiten Spieltag bereits um wichtige Weichenstellungen. Während einige Teams den Schwung ihres gelungenen Starts mitnehmen wollen, schielen andere auf die ersten Punkte. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Partien und emotionale Duelle freuen – von der Flutlichtpartie zwischen dem TSV Mengsberg und dem TSV Altenlotheim bis zum Derby im Metzenbergstadion zwischen dem VfB Schrecksbach und der SG Neukirchen/Röllshausen.
Überzeugt Rommel erneut?
Der Auftakt hätte für beide Mannschaften kaum besser verlaufen können. Mengsberg setzte sich mit 2:0 gegen Homberg durch, Neuzugang Can Rommel glänzte dabei mit einem Doppelpack. Altenlotheim startete mit einem 2:1-Erfolg gegen Schrecksbach. Die Gastgeber, seit drei direkten Duellen ungeschlagen, gehören wie gewohnt zum Favoritenkreis der Liga und wollen auch im einzigen Freitagsspiel ihre Heimstärke unter Beweis stellen.
Gudensberg will Wiedergutmachung – Brunslar mit Rückenwind
Gudensberg steht nach dem klaren 0:4 zum Auftakt gegen Titelkandidat Neukirchen unter Druck. Aufsteiger Brunslar hingegen sorgte mit einem 4:2 im Aufsteigerduell gegen Mengeringhausen für einen gelungenen Einstand, auch dank der Erfahrung von Mittelfeldspieler Fabian Tippel. Die jüngsten Pflichtspielvergleiche beider Teams waren ausgeglichen – ein offenes Duell ist zu erwarten.
Bietet Schrecksbach erneut Paroli?
Das Derby im Metzenbergstadion verspricht Brisanz. Die SG Neukirchen/Röllshausen ist in Pflichtspielen bislang makellos unterwegs: drei Siege, 20:0 Tore. Am ersten Spieltag überzeugten neben Torjäger Marcel Reitz auch die Abwehrspieler Tim Wenzlik und Johann Klein. Schrecksbach konnte im Vorjahr noch vier Punkte aus den direkten Duellen holen und will auch diesmal dem Favoriten Paroli bieten.
Aufsteigerduell mit offenem Ausgang
Zweites Aufsteigerduell in Folge für den TuSpo. Nach der Auftaktniederlage in Brunslar will Mengeringhausen nun punkten. Edermünde überraschte mit einem 2:0-Erfolg gegen Schauenburg und überzeugte durch geschlossene Teamleistung, in der Torwart Lasse Blochel, Mittelfeldmotor Felix Mertsch und Angreifer Leroy Bawuah herausragten. Die letzten direkten Begegnungen verliefen ausgeglichen.
Sand peilt ersten Saisonsieg an
Sand bewies Moral und drehte einen 1:3-Rückstand gegen Korbach noch zu einem 3:3. Routinier Sefa Cetinkaya war dabei ein zentraler Faktor. FeLoNi kassierte zum Auftakt eine klare 1:4-Niederlage gegen Wolfhagen II. Blickt man auf die letzten Pflichtspiele und die Ambitionen, gehen die Gastgeber als klarer Favorit in die Begegnung.
Erneutes Remis?
Wolfhagen II feierte zum Start einen 4:1-Erfolg gegen FeLoNi, angeführt von Dreifachtorschütze Paul Degenhardt, der diesmal wohl wieder in der Ersten aufläuft. Melsungen holte ein torloses Remis gegen Schwalmstadt, wobei Verteidiger Nick Nolte überzeugte. Die Gastgeber müssen auf den gesperrten Dave Jagelski verzichten. In der Vorsaison endeten beide direkten Duelle unentschieden.
Beide Teams wollen den Fehlstart vermeiden
Beide Teams verpassten einen gelungenen Auftakt: Schauenburg unterlag Edermünde mit 0:2, Korbach verspielte in Sand eine 3:1-Führung und musste sich mit einem Remis begnügen. In den jüngsten Duellen gab es keinen klaren Trend – ein enges Spiel ist zu erwarten.
Schwalmstadt in der Favoritenrolle
Schwalmstadt startete mit einem 0:0 gegen Melsungen, Homberg unterlag Mengsberg mit 0:2. Die Bilanz der letzten Aufeinandertreffen ist ausgeglichen, doch die Hausherren gelten in dieser Partie als Favorit.