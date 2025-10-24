Schwalmstadt im Derby gefordert – Kellerkracher in Bad Arolsen

In der Gruppenliga Kassel 1 steht der 13. Spieltag im Zeichen brisanter Nachbarschaftsduelle und richtungsweisender Partien im Abstiegskampf. Während Tabellenführer 1. FC Schwalmstadt beim TSV Mengsberg antritt, will SC Edermünde beim Kellerkind FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz nachziehen. Zudem kämpfen die Schlusslichter TuSpo Mengeringhausen und FC Homberg im direkten Duell um dringend benötigte Punkte.

Der Tabellendreizehnte steht nach nur einem Sieg aus sieben Heimspielen in der Pflicht. Gegner Wolfhagen II reist nach dem Überraschungserfolg gegen Gudensberg als Tabellenachter mit Rückenwind an. Während die Schwälmer auf Leidenschaft setzen, will die FSV-Reserve mit stabilem Defensivspiel und Effizienz den nächsten Dreier einfahren.

Alles andere als ein Sieg des Tabellenzweiten wäre eine Überraschung. Edermünde will mit einem Erfolg beim Vorletzten den Druck auf Spitzenreiter Schwalmstadt aufrechterhalten. Die Hausherren hoffen nach dem Trainerwechsel auf frische Impulse, doch die individuellen Unterschiede sprechen klar für die Gäste.

Zuletzt wirkte der Tabellendritte Gudensberg etwas unstabil. Gegen den Zehnten Melsungen, der am Mittwoch deutlich in Schwalmstadt verlor , wollen die Gastgeber eine Reaktion zeigen. Die Gäste setzen auf ihre geschlossene Defensivleistung, wissen aber um die Offensivstärke der FSG.

Nach dem Auswärtssieg in Altenlotheim geht der Vierte aus Sand mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den Sechsten aus Neukirchen/Röllshausen. Auf der Sander Höhe ist die Enzeroth-Elf noch ungeschlagen und will weiter oben angreifen. Die Gäste reisen nach dem Sieg über Korbach selbstbewusst an, müssen aber auswärts konstanter auftreten.

Wenn der Elfte den Tabellenführer empfängt, ist Spannung garantiert. Das Derby elektrisiert, zumal mit Moll und Malakcioglu zwei Ex-Mengsberger in Schwalmstadts Trikot stehen. Der TSV will seine Heimstärke nutzen, trifft jedoch auf den souveränen Spitzenreiter, der seit zehn Spielen ungeschlagen ist. Abstiegskracher in Mengeringhausen

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TuSpo Mengeringhausen FC Homberg

Im Duell der beiden Kellerkinder zählt nur ein Sieg. Schlusslicht Mengeringhausen will nach dem guten Auftritt gegen Melsungen endlich punkten, während Homberg nach dem ersten Saisonsieg neues Selbstvertrauen mitbringt. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Wer beendet seine Formkrise?

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SG Schauenburg TSV Altenlotheim

Die SG wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und will auf heimischem Platz wieder in die Spur finden. Altenlotheim hat nach der Heimpleite gegen Sand etwas gutzumachen und muss seine Auswärtsschwäche überwinden. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die Topränge – Kleinigkeiten könnten entscheiden. Mittelfeldduell auf Kunstrasen