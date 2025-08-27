Schwalmstadt im Aufwind – Schrecksbach vor Härtetest

Die Gruppenliga Kassel 1 geht in ihre erste englische Woche – mit Duellen, die sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisend sein könnten. FC Schwalmstadt will nach dem Derbysieg den Schwung mitnehmen, VfB Schrecksbach steht vor einer Mammutaufgabe gegen Spitzenreiter TSV Altenlotheim. Während FSG Gudensberg den nächsten Schritt nach vorn machen möchte, ist die SG Schauenburg gegen SC Edermünde auf Revanche aus. Auch im Tabellenkeller kommt es zu frühen Weichenstellungen: SG Brunslar/Wolfershausen und TuSpo Mengeringhausen kämpfen um wichtige Punkte, FC Homberg wartet wie Schlusslicht FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf den ersten Punkt.