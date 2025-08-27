 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Schwalmstadt im Aufwind – Schrecksbach vor Härtetest

16. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Die Gruppenliga Kassel 1 geht in ihre erste englische Woche – mit Duellen, die sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisend sein könnten. FC Schwalmstadt will nach dem Derbysieg den Schwung mitnehmen, VfB Schrecksbach steht vor einer Mammutaufgabe gegen Spitzenreiter TSV Altenlotheim. Während FSG Gudensberg den nächsten Schritt nach vorn machen möchte, ist die SG Schauenburg gegen SC Edermünde auf Revanche aus. Auch im Tabellenkeller kommt es zu frühen Weichenstellungen: SG Brunslar/Wolfershausen und TuSpo Mengeringhausen kämpfen um wichtige Punkte, FC Homberg wartet wie Schlusslicht FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf den ersten Punkt.

Schwalmstadt will Derby-Schwung mitnehmen

Heute, 18:15 Uhr
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
18:15live

Beide Teams sind Tabellennachbarn und wollen den Anschluss zur Spitze nicht verlieren. Der FC Schwalmstadt schöpft nach dem Derbysieg gegen Neukirchen neues Selbstvertrauen. Melsungen hat dagegen mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen, kann aber erneut auf den zuletzt stark aufspielenden Torhüter Marc-Kevin Schlegel vertrauen.

Mammutaufgabe für Schrecksbach

Heute, 18:30 Uhr
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
18:30

Nach der klaren Niederlage gegen Edermünde will Schrecksbach vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Gegner Altenlotheim reist als ungeschlagener Tabellenführer und Überraschungsteam an. Für den VfB gilt es, mit allem was sie haben die Favoritenrolle des Spitzenreiters zu erschweren.

Topspiel im Weinbergstadion

Heute, 18:30 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
18:30live

Die FSG Gudensberg befindet sich in Topform, wartet aber seit drei Spielen auf einen Punkt gegen den SCN. Die Gäste mussten sich nach einem grandiosen Saisonstart zuletzt zweimal geschlagen geben. Gudensberg geht aufgrund der Form leicht favorisiert in die Partie.

Geht der Lauf vom SCE weiter?

Heute, 19:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
19:00

Die SG Schauenburg will sich für die Hinspielniederlage revanchieren und geht mit Rückenwind aus dem 5:1-Sieg gegen FeLoNi ins Derby. Edermünde reist ungeschlagen und mit den treffsicheren Mertsch und Bawuah als Torgaranten an.

Frühes Kellerduell

Heute, 19:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
19:00

Im Kellerduell stehen beide Aufsteiger unter Druck. Brunslar zeigte sich zuletzt defensiv verbessert und geht auch aufgrund des Hinspiels leicht favorisiert in das Spiel hinein. Mengeringhausen muss dringend punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

Bleibt Homberg weiterhin tor- und punktlos?

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
19:00

Mengsberg ist klarer Favorit und gewann die letzten vier Duelle mit Homberg, das noch ohne Punkt und Tor dasteht. Mit Torjäger und Neuzugang Can Rommel verfügen die Engelhainer aktuell über viel Offensivpower. Homberg wird etwas in der Offensive umstellen müssen, um die Torflaute zu beenden.

Korbach lauert

Heute, 19:00 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
19:00live

Sand drehte das Hinspiel noch zu einem 3:3 und setzt auf Heimstärke, muss aber zahlreiche Ausfälle kompensieren. Trainer Enzeroth wird auf die Form von Cetinkaya bauen und trotzdem drei Punkte holen wollen. Korbach reist nach wechselhaften Auftritten mit vorsichtigem Optimismus an.

FeLoNi erneut im Pech

Morgen, 18:30 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
18:30

Wolfhagen II ist klarer Favorit und gewann bislang alle direkten Duelle mit den Edertalern. Die Gäste kassieren im Schnitt fünf Gegentore pro Spiel und stehen defensiv massiv unter Druck. Der FSV könnte erneut von der spielfreien Verbandsliga-Elf profitieren und personell verstärkt antreten.

