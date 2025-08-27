Schwalmstadt im Aufwind – Schrecksbach vor Härtetest

Die Gruppenliga Kassel 1 geht in ihre erste englische Woche – mit Duellen, die sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisend sein könnten. FC Schwalmstadt will nach dem Derbysieg den Schwung mitnehmen, VfB Schrecksbach steht vor einer Mammutaufgabe gegen Spitzenreiter TSV Altenlotheim. Während FSG Gudensberg den nächsten Schritt nach vorn machen möchte, ist die SG Schauenburg gegen SC Edermünde auf Revanche aus. Auch im Tabellenkeller kommt es zu frühen Weichenstellungen: SG Brunslar/Wolfershausen und TuSpo Mengeringhausen kämpfen um wichtige Punkte, FC Homberg wartet wie Schlusslicht FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf den ersten Punkt.
Schwalmstadt will Derby-Schwung mitnehmen
Beide Teams sind Tabellennachbarn und wollen den Anschluss zur Spitze nicht verlieren. Der FC Schwalmstadt schöpft nach dem Derbysieg gegen Neukirchen neues Selbstvertrauen. Melsungen hat dagegen mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen, kann aber erneut auf den zuletzt stark aufspielenden Torhüter Marc-Kevin Schlegel vertrauen.
Mammutaufgabe für Schrecksbach
Nach der klaren Niederlage gegen Edermünde will Schrecksbach vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Gegner Altenlotheim reist als ungeschlagener Tabellenführer und Überraschungsteam an. Für den VfB gilt es, mit allem was sie haben die Favoritenrolle des Spitzenreiters zu erschweren.
Topspiel im Weinbergstadion
Die FSG Gudensberg befindet sich in Topform, wartet aber seit drei Spielen auf einen Punkt gegen den SCN. Die Gäste mussten sich nach einem grandiosen Saisonstart zuletzt zweimal geschlagen geben. Gudensberg geht aufgrund der Form leicht favorisiert in die Partie.
Geht der Lauf vom SCE weiter?
Die SG Schauenburg will sich für die Hinspielniederlage revanchieren und geht mit Rückenwind aus dem 5:1-Sieg gegen FeLoNi ins Derby. Edermünde reist ungeschlagen und mit den treffsicheren Mertsch und Bawuah als Torgaranten an.
Frühes Kellerduell
Im Kellerduell stehen beide Aufsteiger unter Druck. Brunslar zeigte sich zuletzt defensiv verbessert und geht auch aufgrund des Hinspiels leicht favorisiert in das Spiel hinein. Mengeringhausen muss dringend punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.
Bleibt Homberg weiterhin tor- und punktlos?
Mengsberg ist klarer Favorit und gewann die letzten vier Duelle mit Homberg, das noch ohne Punkt und Tor dasteht. Mit Torjäger und Neuzugang Can Rommel verfügen die Engelhainer aktuell über viel Offensivpower. Homberg wird etwas in der Offensive umstellen müssen, um die Torflaute zu beenden.
Korbach lauert
Sand drehte das Hinspiel noch zu einem 3:3 und setzt auf Heimstärke, muss aber zahlreiche Ausfälle kompensieren. Trainer Enzeroth wird auf die Form von Cetinkaya bauen und trotzdem drei Punkte holen wollen. Korbach reist nach wechselhaften Auftritten mit vorsichtigem Optimismus an.
FeLoNi erneut im Pech
Wolfhagen II ist klarer Favorit und gewann bislang alle direkten Duelle mit den Edertalern. Die Gäste kassieren im Schnitt fünf Gegentore pro Spiel und stehen defensiv massiv unter Druck. Der FSV könnte erneut von der spielfreien Verbandsliga-Elf profitieren und personell verstärkt antreten.