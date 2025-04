Schwalmstadt festigt Platz zwei – Homberg mit Lebenszeichen

SSV Sand feierte einen verdienten 2:0-Erfolg gegen die SG Neukirchen / Röllshausen. Enver Maslak erzielte das 1:0 in der 75. Minute, Waly Ahmad Saddiqi machte den Sieg in der Nachspielzeit mit dem 2:0 perfekt. Die Gäste konnten trotz einiger Bemühungen nicht genug gefährliche Chancen kreieren.

So., 06.04.2025, 12:30 Uhr

Gudensberg setzte sich mit 3:1 bei der zweiten Mannschaft von Wolfhagen durch. Tom Siebert brachte die Gäste in der 25. und 27. Minute mit 2:0 in Führung, ehe Mario Plutz (50. Min.) per Foulelfmeter den Anschluss erzielte. Nick Siebert traf zum 3:1-Endstand (80.). Ein Platzverweis für Wolfhagen (Vatrini, 88.) sorgte für zusätzliche Schwierigkeiten.