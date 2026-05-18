Schwalmstadt feiert den Aufstieg – FeLoNi muss runter

Der 28. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hatte seinen großen Moment in Ziegenhain: Der 1. FC Schwalmstadt gewann gegen TSV Mengsberg und machte damit den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Dahinter lösten FSG Gudensberg, SC Edermünde und TSV Korbach ihre Aufgaben, während im Tabellenkeller vor allem FC Homberg ein deutliches Lebenszeichen sendete.
Heimstärke bestätigt
Die SG Neukirchen/Röllshausen hat das Duell mit dem SSV Sand mit 3:1 gewonnen und ihre starke Heimbilanz weiter bestätigt. Ein früher Doppelschlag durch Christoph Luckhardt und Julian Dietz per Foulelfmeter brachte die Gastgeber schnell auf Kurs. Sand kam durch Steffen Klitsch zwar noch einmal heran, doch Rasmus Kalms sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Für Neukirchen war es ein sauberer Sieg im Prestigeduell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.
Abstieg besiegelt
Der SC Edermünde gewann gegen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit 3:1, musste dafür aber mehr arbeiten, als es die Tabelle vermuten ließ. Felix Mertsch und Leroy Bawuah brachten den Favoriten früh mit 2:0 in Führung, doch Louis Wicke hielt FeLoNi im Spiel. Danach blieb die Partie lange offen, ehe Mertsch in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer erzielte. Edermünde bleibt damit Dritter und hat Platz vier bereits sicher. FeLoNi muss hingegen den Gang in die Kreisoberliga antreten, da der direkte Vergleich gegen Homberg verloren ging.
Rückstand gedreht
Die FSG Gudensberg hat in Melsungen nach frühem Rückstand Moral und Qualität gezeigt. Nach Treffern von Patrick Möller und Andre Schnell lag der Tabellenzweite bereits nach zehn Minuten mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause. Benet Berisha, Tom Siebert, Ben Kühlewind und Niklas Heiderich stellten bis zur Halbzeit auf 4:2, Thomas Melnarowicz legte später zum 5:2-Endstand nach. Gudensberg sicherte sich damit bereits mindestens Platz drei und braucht aus den letzten beiden Spielen nur noch einen Punkt, um die Relegation zur Verbandsliga zu erreichen.
Klare Angelegenheit
Die SG Schauenburg gewann beim TSV Altenlotheim deutlich mit 4:1. Altenlotheim startete durch Dominik Finke ideal, doch danach übernahm Schauenburg. Jan-Philip Schmidt traf dreimal und wurde zum prägenden Mann des Spiels, Hogir Sen steuerte das zwischenzeitliche 3:1 bei. Für Altenlotheim war es die nächste klare Niederlage, während Schauenburg mit nun 43 Punkten an Sand vorbeizog.
Wildes Spiel
Der TSV Korbach setzte sich bei Brunslar/Wolfershausen mit 4:3 durch und bleibt Vierter. Die Gastgeber kamen zweimal zurück, glichen durch Leon Folwerk und Fabian Tippel jeweils aus, doch in der Schlussphase schlug Korbach entscheidend zu. Ein Eigentor von Frieder Müller brachte die Gäste wieder in Führung, Anour Benalia erhöhte in der Nachspielzeit, ehe Kane Schmitt nur noch verkürzte. Brunslar verpasste damit die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt.
Aufstieg perfekt
Am Fünftenweg war nach dem Schlusspfiff der Jubel groß: Schwalmstadt verwandelte den zweiten Matchball und steht nach dem 2:0 gegen Mengsberg als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Es war kein glanzvoller, sondern ein schwer erarbeiteter Sieg. Lukas Ruppel traf nach einer Standardsituation zur Führung, ehe Marius Eifert kurz vor Schluss die letzten Zweifel beseitigte. Nach der vergebenen Chance gegen Gudensberg war dieser Erfolg für den Spitzenreiter vor allem eine Frage von Geduld, Nervenstärke und Willen.
Big Points im Abstiegskampf
Der FC Homberg hat im Abstiegskampf ein klares Zeichen gesetzt und bei TuSpo Mengeringhausen mit 5:0 gewonnen. Bereits zur Pause war alles entschieden: Nico Brandt traf doppelt, dazu kamen Tore von Lucas Unbehaun, Hannes Seitz und ein Eigentor von Tim Sommer. Mengeringhausen wirkte in der ersten Halbzeit schläfrig und ungenau, Homberg dagegen wild entschlossen. Für den TuSpo ist der Abstieg inzwischen Gewissheit, Homberg dagegen hält mit 25 Punkten den Anschluss an die rettenden Plätze.