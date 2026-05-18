Schwalmstadt feiert den Aufstieg – FeLoNi muss runter

– Foto: Andreas Garde (Kreispressewart

Der 28. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hatte seinen großen Moment in Ziegenhain: Der 1. FC Schwalmstadt gewann gegen TSV Mengsberg und machte damit den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Dahinter lösten FSG Gudensberg, SC Edermünde und TSV Korbach ihre Aufgaben, während im Tabellenkeller vor allem FC Homberg ein deutliches Lebenszeichen sendete.

Die SG Neukirchen/Röllshausen hat das Duell mit dem SSV Sand mit 3:1 gewonnen und ihre starke Heimbilanz weiter bestätigt. Ein früher Doppelschlag durch Christoph Luckhardt und Julian Dietz per Foulelfmeter brachte die Gastgeber schnell auf Kurs. Sand kam durch Steffen Klitsch zwar noch einmal heran, doch Rasmus Kalms sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Für Neukirchen war es ein sauberer Sieg im Prestigeduell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Abstieg besiegelt

Der SC Edermünde gewann gegen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit 3:1, musste dafür aber mehr arbeiten, als es die Tabelle vermuten ließ. Felix Mertsch und Leroy Bawuah brachten den Favoriten früh mit 2:0 in Führung, doch Louis Wicke hielt FeLoNi im Spiel. Danach blieb die Partie lange offen, ehe Mertsch in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer erzielte. Edermünde bleibt damit Dritter und hat Platz vier bereits sicher. FeLoNi muss hingegen den Gang in die Kreisoberliga antreten, da der direkte Vergleich gegen Homberg verloren ging. Rückstand gedreht

Die FSG Gudensberg hat in Melsungen nach frühem Rückstand Moral und Qualität gezeigt. Nach Treffern von Patrick Möller und Andre Schnell lag der Tabellenzweite bereits nach zehn Minuten mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause. Benet Berisha, Tom Siebert, Ben Kühlewind und Niklas Heiderich stellten bis zur Halbzeit auf 4:2, Thomas Melnarowicz legte später zum 5:2-Endstand nach. Gudensberg sicherte sich damit bereits mindestens Platz drei und braucht aus den letzten beiden Spielen nur noch einen Punkt, um die Relegation zur Verbandsliga zu erreichen. Klare Angelegenheit

Die SG Schauenburg gewann beim TSV Altenlotheim deutlich mit 4:1. Altenlotheim startete durch Dominik Finke ideal, doch danach übernahm Schauenburg. Jan-Philip Schmidt traf dreimal und wurde zum prägenden Mann des Spiels, Hogir Sen steuerte das zwischenzeitliche 3:1 bei. Für Altenlotheim war es die nächste klare Niederlage, während Schauenburg mit nun 43 Punkten an Sand vorbeizog.

Wildes Spiel