Schwalmstadt erneut souverän – Edermünde und Korbach gewinnen deutlich

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 23. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hat an der Spitze die bekannte Ordnung bestätigt, dahinter aber neue Akzente gesetzt. 1. FC Schwalmstadt gewann auch gegen SG Schauenburg, FSG Gudensberg erledigte die Aufgabe beim VfB Schrecksbach souverän, und SC Edermünde wie TSV Korbach hielten mit klaren Auswärtssiegen Anschluss.

Souverän zurückgemeldet

Nach den zuletzt empfindlichen Rückschlägen fand der TSV Altenlotheim gegen Brunslar/Wolfershausen die richtige Antwort. Beim 2:0 sorgten Dominik Finke kurz vor der Pause und Pascal Hammer nach dem Seitenwechsel für die Tore einer Partie, in der die Gastgeber kämpferisch genau das zeigten, was sie sich vorgenommen hatten. Für Altenlotheim war es ein wichtiger Sieg, um den kleinen Negativlauf zu stoppen; Brunslar blieb dagegen bei 24 Punkten hängen.

Enge Kiste

Die SG Neukirchen/Röllshausen erfüllte ihre Pflichtaufgabe gegen FeLoNi, musste beim 2:1 aber arbeiten. Ricardo Seck und Lennard Skrabal brachten die Gastgeber noch vor der Pause in eine komfortable Lage, ehe Zakariae El Jamouhi direkt nach Wiederbeginn verkürzte. Mehr ließ Neukirchen danach jedoch nicht mehr zu und festigte damit Rang fünf. FeLoNi blieb zwar im Spiel, aber erneut ohne Ertrag.

Befreiungsschlag geglückt

Im Kellerduell gegen TuSpo Mengeringhausen setzte sich der TSV Mengsberg mit 3:2 durch. Die Gastgeber legten früh durch Julian Sporn und Can Rommel vor, mussten nach dem Anschluss von Dominik Lüdtke aber wieder zittern. Das 3:1 von Janus Weber verschaffte etwas Luft, ehe Lüdtke noch einmal verkürzte. Mengsberg sammelte damit wichtige Punkte im unteren Mittelfeld, Mengeringhausen blieb Letzter. Spiel gedreht

Der FSV Wolfhagen II sorgte gegen den SSV Sand für eine kleine Überraschung. Nach dem Rückstand durch Jason Dumler drehten Julius Knatz und ein Eigentor von Fabian Fuchs die Partie binnen weniger Minuten zum 2:1. Für die Wölfe war es ein Sieg, der nach den deutlichen Niederlagen zuletzt guttat; Sand kassierte nach der knappen Pleite gegen Schwalmstadt den nächsten Dämpfer. Gudensberg bleibt erster Verfolger Gestern, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach FSG Gudensberg Gudensberg 0 2 Abpfiff Die FSG Gudensberg ließ sich beim VfB Schrecksbach nicht aus der Spur bringen und gewann 2:0. Mann des Tages war Nick Siebert, der beide Treffer erzielte. Schrecksbach hielt die Partie lange offen, fand offensiv aber zu selten Lösungen gegen den Tabellenzweiten. Gudensberg bleibt damit der erste Verfolger des Spitzenreiters, Schrecksbach steckt weiter tief unten fest.

Die Hoffnung blieb kurz

Das offensiv auffälligste Ergebnis des Sonntags lieferte der TSV Korbach. Beim 6:1 in Melsungen lagen die Gäste zwar zunächst hinten, fanden aber noch vor der Pause die Wende und brachen den Widerstand des MFV nach dem Seitenwechsel endgültig. Bjarne Deselaers traf doppelt, dazu halfen zwei Eigentore der Gastgeber mit. Korbach bestätigte damit seine starke Form und bleibt mitten im Rennen um die Plätze direkt hinter den Top drei. Klare Angelegenheit

Der SC Edermünde setzte seinen Lauf auch in Homberg fort und gewann klar mit 5:0. Schon nach einer Viertelstunde lagen die Gäste durch Elias Heerdt und Niklas Andräß vorn, später schraubten Leroy Bawuah, Jonathan Mertsch und ein Eigentor das Ergebnis in die Höhe. Für Homberg war es ein ernüchternder Nachmittag, für Edermünde der nächste überzeugende Auftritt eines Teams, das sich inzwischen fest in der Spitzengruppe eingerichtet hat. Und wieder gewonnen