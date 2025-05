Schwalmstadt bucht Relegationsticket – ein weiterer Absteiger steht

Durch eine konzentrierte zweite Halbzeit drehte der VfB Schrecksbach die Partie in Obermelsungen. Lukas und Daniel Schwalm machten den Rückstand wett und sicherten mit dem Auswärtssieg den Ligaverbleib. Für den TSV ist der Abstieg hingegen nun endgültig besiegelt.

Nach zweimaliger Führung musste sich FeLoNi in Mengsberg mit einem Remis begnügen. Youssef Mliki hatte die Gäste auf Kurs gebracht, doch ein Eigentor von Kevin Wroblewski in der Schlussminute sorgte für lange Gesichter. Der FV steht damit so gut wie als letzter Absteiger fest.