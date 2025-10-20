Schwalmstadt behauptet die Spitze – Edermünde bleibt dran

Die SG Neukirchen/Röllshausen verteidigte ihre Heimstärke und bezwang den punktgleichen TSV Korbach im direkten Duell um Rang sechs. Paolo Weiher (20.) und Edvin Gering (45.+1) sorgten für eine 2:0-Führung, Raphael Chirakakis (67.) verkürzte für die Gäste. Korbach vergab in der Schlussphase den möglichen Ausgleich, während Neukirchen weiter von oben mitmischt.

Der Tabellenzweite Gudensberg erwischte einen gebrauchten Tag und unterlag in Wolfhagen II mit 1:2. Tom Siebert (45.) brachte die FSG per Elfmeter in Führung, ehe Mario Plutz (45.+1) und Calvin Bublitz (53.) die Partie drehten. Selbst in Unterzahl verteidigte der FSV leidenschaftlich, während Gudensberg im Titelrennen Boden verlor.

Engelhainer gewinnen Torfestival

Sieben Tore und große Emotionen bot das Kreisduell in Mengsberg. Doppelpacker Johannes Prusa (13., 31.), Pajtim Rama (51.) und Can Rommel (79.) trafen für den TSV, der sich auf Platz elf verbessert. Felsberg hielt durch Alexander Müller (16.), Mika Wicke (69.) und Louis Wicke (90.+1) lange mit, blieb aber glücklos. Spiel gedreht

Edermünde bewies Moral und drehte das Derby nach Rückstand noch zu einem 3:1-Auswärtssieg. Nach der Führung durch Fabian Tippel (24.) trafen Leroy Bawuah (45.), Jonathan Mertsch (55.) und Niklas Andräß (82.) für den Aufsteiger, der mit 28 Punkten nun Zweiter ist. Bei den Gästen spürte man die Belastung der vergangenen Wochen deutlich. Erste Heimniederlage

In einem intensiven Spitzenspiel musste der TSV Altenlotheim seine erste Heimniederlage hinnehmen. Nach dem 1:0 durch Pascal Hammer (20.) drehten Jason Dumler (44., 63.) und Enver Maslak (54.) die Partie für Sand, das mit 25 Punkten auf Rang vier vorrückt. Altenlotheim verkürzte zwar durch Robin Wissemann (68.), fand aber keine Antwort auf die leidenschaftliche Gästeleistung.

Klassischer Arbeitssieg

Gegen den Tabellenletzten tat sich der MFV lange schwer, ehe Leonard Finke (90.) den Sieg perfekt machte. Zuvor hatten Joel Althans (34.) und Luca Lüther (75.) getroffen. Mit nun 18 Punkten bleibt Melsungen im gesicherten Mittelfeld, während Mengeringhausen weiter auf den ersten Sieg wartet. Endlich belohnt

Der FC Homberg holte beim 2:1 (1:0) gegen Schauenburg den ersten Heimsieg der Saison. Leon Vollmer (24.) und Filip Iliev (85.) trafen für den Vorletzten, Jan-Philip Schmidt (64.) glich zwischenzeitlich aus. Schauenburg blieb ohne Ertrag, trotz guter Chancen und aufopferungsvollem Einsatz.

Klare Verhältnisse