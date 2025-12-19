Schwalbe Tündern: Zwei Talente kommen, ein Talent geht zur Winterpause

Der in der Landesliga Hannover spielende HSC BW Schwalbe Tündern richtet den Blick frühzeitig auf die kommende Spielzeit. Auf der Vereinswebseite gaben die Verantwortlichen zwei weitere Neuzugänge bekannt. Mit Redon Regjepi und Mathis Müller stoßen zwei Defensivspieler aus der U19 des JFV Hameln in den Herrenbereich der Schwalben. Beide sollen den Kader der ersten Mannschaft perspektivisch verstärken.
Trainer René Hau hob bei Mathis Müller vor allem dessen Persönlichkeit und Engagement hervor. „Mathis ist für mich ein überragender Typ. Er ist engagiert, zum Beispiel als Jugendtrainer oder als Unterstützung für Kolja Kowalski bei der Platzpflege auf der Kampfbahn, und ist menschlich eine riesige Bereicherung für uns“, erklärte Hau. Darüber hinaus beschäftige sich Müller intensiv mit Fußball, bringe ein starkes Spielverständnis mit und verfüge über passende körperliche Voraussetzungen. „Ich freue mich sehr, dass er uns nächste Saison bereichert“, so der Trainer.
Auch Redon Regjepi überzeugte die Verantwortlichen nachhaltig. Hau beschrieb ihn als „hoch veranlagten Spieler, der alles mitbringt, um auf Anhieb eine Verstärkung für uns zu sein“. Regjepi wisse genau, was er wolle, lege großen Wert auf seine Entwicklung und habe sich trotz anderer Optionen bewusst für Tündern entschieden.
Spielintelligenz und Flexibilität als Pluspunkte
Trainer Rik Balk unterstrich ebenfalls die Qualität der beiden Neuzugänge. Über Regjepi sagte er: „Mit Redon gewinnen wir einen spielklugen Innenverteidiger, der mit seinem besonders guten Aufbauspiel bereits in der U19 für viel Stabilität gesorgt hat.“
Mathis Müller bringe aus seiner Sicht ein ausgeprägtes Spielverständnis mit und könne der Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz helfen. Zudem sei er flexibel einsetzbar und habe dies in der U19 bereits auf der Sechser-Position bewiesen. „Schön, dass ihr zwei an Bord seid und den Prozess bei BW Tündern begleiten werdet“, betonte Balk.
Die Verpflichtungen fügen sich in eine klare Linie ein. Bereits vor wenigen Wochen hatte der Verein mit Furkan Günkaya, Din Daris Muric und Mats Lübbering drei weitere junge Spieler vorgestellt, die zur kommenden Saison den Kader der ersten Herrenmannschaft ergänzen sollen.
Cusaj wechselt im Winter nach Königsförde
Parallel zu den Neuzugängen steht ein Abgang fest. Arber Cusaj verlässt BW Tündern bereits in der Winterpause und schließt sich dem abstiegsbedrohten Kreisligisten SSV Königsförde an. Der Verein gab den Transfer auf seiner Webseite bekannt.
Cusaj kam in der laufenden Landesliga-Saison auf drei Kurzeinsätze. In Königsförde erhofft man sich neue Impulse. Dort wird er als junger, vielseitig einsetzbarer Spieler beschrieben, der sich weiterentwickeln möchte und mit hoher Einsatzbereitschaft auftritt.