Schwalbe Tündern: Zwei Talente kommen, ein Talent geht zur Winterpause Der Landesligist HSC BW Schwalbe Tündern treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Zwei Defensivtalente rücken aus dem JFV Hameln nach, zugleich steht ein Winterabgang fest.

Der in der Landesliga Hannover spielende HSC BW Schwalbe Tündern richtet den Blick frühzeitig auf die kommende Spielzeit. Auf der Vereinswebseite gaben die Verantwortlichen zwei weitere Neuzugänge bekannt. Mit Redon Regjepi und Mathis Müller stoßen zwei Defensivspieler aus der U19 des JFV Hameln in den Herrenbereich der Schwalben. Beide sollen den Kader der ersten Mannschaft perspektivisch verstärken.

Trainer René Hau hob bei Mathis Müller vor allem dessen Persönlichkeit und Engagement hervor. „Mathis ist für mich ein überragender Typ. Er ist engagiert, zum Beispiel als Jugendtrainer oder als Unterstützung für Kolja Kowalski bei der Platzpflege auf der Kampfbahn, und ist menschlich eine riesige Bereicherung für uns“, erklärte Hau. Darüber hinaus beschäftige sich Müller intensiv mit Fußball, bringe ein starkes Spielverständnis mit und verfüge über passende körperliche Voraussetzungen. „Ich freue mich sehr, dass er uns nächste Saison bereichert“, so der Trainer. Auch Redon Regjepi überzeugte die Verantwortlichen nachhaltig. Hau beschrieb ihn als „hoch veranlagten Spieler, der alles mitbringt, um auf Anhieb eine Verstärkung für uns zu sein“. Regjepi wisse genau, was er wolle, lege großen Wert auf seine Entwicklung und habe sich trotz anderer Optionen bewusst für Tündern entschieden.

Spielintelligenz und Flexibilität als Pluspunkte Trainer Rik Balk unterstrich ebenfalls die Qualität der beiden Neuzugänge. Über Regjepi sagte er: „Mit Redon gewinnen wir einen spielklugen Innenverteidiger, der mit seinem besonders guten Aufbauspiel bereits in der U19 für viel Stabilität gesorgt hat.“