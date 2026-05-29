Schwalbe Tündern stellt neue Gesichter für die Bezirksliga vor

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat die ersten Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Hannover präsentierten die Blau-Weißen auf ihrer Webseite mehrere neue Gesichter für Mannschaft und Umfeld.
Mit Luis Drebing wechselt ein Defensivspieler von der SSG Halvestorf ins Windmühlendorf. Trainer Rik Balk sieht in ihm einen flexibel einsetzbaren Zugang für die Defensive. „Mit Luis bekommen wir einen äußerst zweikampfstarken Defensivspieler dazu, der sich in jeden Zweikampf haut und eine sehr positive Einstellung zum Fußball hat. Von seiner Mentalität werden wir viel haben. Luis kann neben seiner Hauptposition auf der Sechs auch als Außenverteidiger eingesetzt werden, was uns gut tun wird.“
Auch Trainer René Hau traut Drebing in Tündern den nächsten Schritt zu. „Wir konnten mit Luis einen Spieler für uns gewinnen, der bei uns seine nächsten Schritte machen wird. Er ist ein sehr griffiger Spieler, der immer alles auf dem Platz und für seine Mannschaft gibt. Ich freue mich sehr, ihn bei uns im Team begrüßen zu dürfen, und bin überzeugt, dass er schnell in der Mannschaft ankommen wird und uns mit seinen Qualitäten verstärkt.“
Schulz kommt aus Emmerthal
Mit Luca-Fabian Schulz folgt ein weiterer Neuzugang für die neue Saison. Der Angreifer kommt vom Kreisligisten TSG Emmerthal an die Kampfbahn und wird künftig in der Bezirksliga für die Tünderaner Schwalben spielen.
Balk sieht bei Schulz vor allem Qualitäten im Strafraum. „Luca ist ein Strafraumstürmer und bringt alles mit. Wir werden ihn bei seinem nächsten Entwicklungsstep begleiten und fördern, sodass er noch gewinnbringender für das Team werden wird.“
Für Hau erweitert der Zugang die Möglichkeiten im Angriff. „Mit Luca konnten wir einen Spielertyp für unsere Offensive gewinnen, der uns ganz andere Optionen ermöglicht. Er ist mit seiner Statur ein Stürmer, der die Bälle gut festmachen kann und unsere schnellen Außen in Szene setzen soll. Er hat richtig Bock auf die neue Aufgabe. Wenn er in der Vorbereitung Gas gibt und sich schnell an die neue Mannschaft gewöhnt, kann er eine gute Rolle spielen.“
Veränderungen im Umfeld
Auch rund um die Mannschaft gibt es Veränderungen. Marc Gruhlke wird künftig als weiterer Betreuer neben Urgestein Rudi Sonnemann dabei sein und organisatorische Aufgaben übernehmen.
Als neuer Torwarttrainer kommt Jens-Peter Schmidt dazu. Er ersetzt Tobias Stegmaier, der aus zeitlichen Gründen ausscheidet.