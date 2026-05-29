Schwalbe Tündern stellt neue Gesichter für die Bezirksliga vor Nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Hannover laufen beim HSC BW Schwalbe Tündern die Planungen für die kommende Bezirksligasaison. Der Verein hat erste Zugänge für den Kader und das Team hinter dem Team vorgestellt. von SN · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat die ersten Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Hannover präsentierten die Blau-Weißen auf ihrer Webseite mehrere neue Gesichter für Mannschaft und Umfeld.

Mit Luis Drebing wechselt ein Defensivspieler von der SSG Halvestorf ins Windmühlendorf. Trainer Rik Balk sieht in ihm einen flexibel einsetzbaren Zugang für die Defensive. „Mit Luis bekommen wir einen äußerst zweikampfstarken Defensivspieler dazu, der sich in jeden Zweikampf haut und eine sehr positive Einstellung zum Fußball hat. Von seiner Mentalität werden wir viel haben. Luis kann neben seiner Hauptposition auf der Sechs auch als Außenverteidiger eingesetzt werden, was uns gut tun wird.“ Auch Trainer René Hau traut Drebing in Tündern den nächsten Schritt zu. „Wir konnten mit Luis einen Spieler für uns gewinnen, der bei uns seine nächsten Schritte machen wird. Er ist ein sehr griffiger Spieler, der immer alles auf dem Platz und für seine Mannschaft gibt. Ich freue mich sehr, ihn bei uns im Team begrüßen zu dürfen, und bin überzeugt, dass er schnell in der Mannschaft ankommen wird und uns mit seinen Qualitäten verstärkt.“

Schulz kommt aus Emmerthal Mit Luca-Fabian Schulz folgt ein weiterer Neuzugang für die neue Saison. Der Angreifer kommt vom Kreisligisten TSG Emmerthal an die Kampfbahn und wird künftig in der Bezirksliga für die Tünderaner Schwalben spielen.