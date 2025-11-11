Schwalbach III siegt im Derby gegen den FC08 Elm mit 1:0

Die 3. Mannschaft des FV Schwalbach hat einen historischen Derbysieg gefeiert. Auswärts beim Nachbarn in Elm gewann die „Glory Dritt“ mit 1:0 – es war das allererste Derby gegen eine erste Mannschaft aus der Gemeinde.

Für die Glory Dritt, die in ihrer ersten Saison in der Bezirksliga Saarlouis spielt, war es somit ein ganz besonderes Spiel. Der Gastgeber Elm, der bereits seit 2018 in der Bezirksliga vertreten ist, galt als erfahrener Gegner. Trainer Maurice Philipp hatte seine Mannschaft taktisch gut eingestellt und ließ sie die Partie etwas defensiver angehen, wogegen Elm nur wenige Mittel fand.

Eine erste Chance ließ Grün-Weiß noch liegen, doch Bastian Vohwinkel gelang mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die verdiente Führung (28. Minute). Im zweiten Durchgang kam der FV 09 zu weiteren guten Möglichkeiten, die Führung auszubauen, doch mehrere Spieler ließen ihre Gelegenheiten ungenutzt. Am Ende brachte die Glory Dritt den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.

Die Stimmung im Bachtalstadion war hervorragend, und nach dem Abpfiff wurde gemeinsam gefeiert – ein echtes Highlight der Saison.

Die Glory Dritt beendet die Hinrunde mit 5 Siegen, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen und 35:35 Toren bei 20 Punkten – also im perfekten Mittelmaß. Luft nach oben besteht weiterhin, doch man muss auch den Tabellenkeller im Auge behalten, da die Liga in diesem Jahr sehr ausgeglichen ist.

Wir freuen uns auf den weiteren Verlauf und wünschen beiden Teams weiterhin viel Erfolg!