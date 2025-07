Schwaigs historischer Erfolg

FCS mit 2:1 in Hauzenberg – Donbeck wechselt fünfmal

Nach dem bitteren 4:5 gegen Top-Team Landsberg war der FC Schwaig nur drei Tage später bei Mitaufsteiger Sturm Hauzenberg zu Gast. Dank einer starken Leistung feierte Schwaig nicht nur einen 2:0 (0:0)-Erfolg vor den Toren Passaus, sondern auch den ersten Bayernliga-Dreier der Clubgeschichte.

FCS-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck warf die Rotation an und wechselte im Vergleich zur Heimniederlage, wenn auch nicht ganz freiwillig, fünfmal. Unter anderem ersetzte Buchbach-Neuzugang Daniel Gaedke den Kollegen Felix Günzel, und Tim Schels den rotgesperrten Florian Pflügler. Sebastian Hofmaier hatte sich an seinem 30. Geburtstag beim Warmmachen verletzt und musste kurzfristig für Fabio Groß weichen.

Im strömenden Regen taten sich die Mannschaften schwer ins Spiel zu kommen, auch wenn Hauzenberg zunächst das aktivere Team war. So kamen die Gastgeber nach einer Viertelstunde auch zu einer Chance, als Bastian Schmid volley abzog, den Ball aber direkt in Richtung FCS-Keeper Maximilian Huber beförderte.

In der Folge rissen die Gäste das Spiel aber an sich und kamen nach einer halben Stunde durch den Dreifach-Torschützen aus dem Landsberg-Spiel, Raffi Ascher, zu einer blendenden Chance auf die Führung. Doch sein Kopfball wurde auf der Linie geblockt. Ein Schuss von Vincent Sommer strich wenig später knapp am rechten Pfosten vorbei. Und kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Ascher, dessen Schuss nach einem sehenswerten Spielzug erneut abgeblockt wurde. So endete Durchgang eins torlos.

Auch nach Wiederbeginn war Schwaig die eindeutig bessere Mannschaft. Und in der 57. Spielminute belohnten sich die Gäste. Nach einem Freistoß von der linken Seite hatte Robert Rohrhirsch am langen Pfosten gelauert und zum 1:0 für die Donbeck-Elf getroffen. Hauzenbergs Keeper Christoph Obermüller war chancenlos. Zwei Minuten später hatten die Schwaiger erneut den Torschrei auf den Lippen. Diesmal zögerte Rohrhirsch zu lang, passte zu spät auf Ascher, der an einem Verteidiger hängen blieb.

Schwaig erspielte sich weitere Top-Chancen, wie in der 65. Minute, als Sommers Schuss knapp am linken Pfosten vorbeigegangen war. Nur fünf Minuten später gab Sommer den Vorbereiter für Gaedke. Doch diesmal rettete der Sturm-Keeper.

Durch die vergebenen Chancen der Gäste schöpfte Hauzenberg noch einmal Hoffnung. Zunächst hatte FCS-Keeper Huber stark pariert und in der 85. Minute traf Fabian Wiesmaier nur den linken Schwaiger Außenpfosten. Die Reaktion der Gäste erinnerte an die Kaltschnäuzigkeit der Aufstiegssaison. Denn kurze Zeit später traf Sommer links flach ins Eck und bejubelte das 2:0 (88.). Und Schwaig hätte die Sache sogar noch klarer gestalten können. Kurz darauf köpfte der eingewechselte Lucian Schirbel an den rechten Außenpfosten. Die letzte Chance vergab Ascher, als er aus spitzem Winkel am Torhüter scheiterte.

Schwaig feiert seinen ersten Saisonsieg mit historischer Bedeutung. Nun hat das Donbeck-Team eine Woche, um durchzuschnaufen. Dann gastiert am kommenden Freitag Nördlingen in der NGL-Arena.