Bei den Profis leitet künftig der Schwaiger Schiedsrichter Julian Schaub Spiele. – Foto: Verband

Schwaiger Schiedsrichter Julian Schaub künftig in der Regionalliga im Einsatz „Aufstieg ist mehr als verdient“ Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd SF Schwaig Julian Schaub

Mit dem Ergebnis von Julian Schaub, der nach einer sehr erfolgreichen Saison in der A-Junioren-Bundesliga und in der Bayernliga den Aufstieg als Schiedsrichter in die Regionalliga und als SR-Assistent in die 3. Liga geschafft hat, kann die Schiedsrichtergruppe Erding mit dem jungen, erfolgsorientierten Referee sehr zufrieden sein.

Der 23-jährige Schaub vom FC Schwaig krönt eine gute Saison mit gleich zwei Aufstiegen: Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat seine starke Entwicklung anerkannt und ihm zur neuen Spielzeit einen festen Platz als Schiedsrichter in der Regionalliga Bayern zugesprochen. Ganz neu ist ihm die Liga nicht – im Rahmen des Nachwuchsleistungszentrums durfte er bereits vier Schnupperspiele absolvieren und wusste dabei zu überzeugen. Neben seiner Tätigkeit als stellvertretender Obmann der SRG Erding ist Schaub nun einer der wenigen Referees aus dem Kreis Erding, die in Bayerns höchster Amateurspielklasse pfeifen dürfen. Damit tritt er in die Fußstapfen namhafter Kollegen wie Riepl, Appelmann, König, Valentin und Haslberger – Letzterer ist aktuell sogar in der 2. Bundesliga aktiv.