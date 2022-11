Schwaig verzweifelt an ASV-Keeper: „Wir hätten eine Stunde spielen können und kein Tor geschossen“ ASV Dachau vor dem Tor eiskalt

Der FC Schwaig verliert beim ASV Dachau am Ende deutlich. Während die Schwaiger an Torwart Korbinian Dietrich verzweifelten, war der ASV vor dem Tor eiskalt.

Bis dahin war von den Gastgeber nichts zu sehen. Das änderte sich aber in der 38. Minute. Nach einem weiten Ball von Dietrich legte Jonas Dworsky für Sebastian Mack ab, der noch ein paar Schritte lief und aus 18 Metern halblinker Position perfekt ins lange Eck zum 1:0 traf. Postwendend beinahe der Ausgleich: Sommer war schön freigespielt worden, doch aus zwölf Metern verfehlte er das Tor um Zentimeter.

Mit zwei Siegen in Folge im Rücken begannen die Gäste schwungvoll. Mit schnellen und direkten Kombinationen ließen sie Ball und Gegner laufen und kamen bereits zu den ersten Torchancen. Über Vincent Sommer und Tobi Bartl kam der Ball zu Raffi Ascher, der aber am bärenstarke Torwart Korbinian Dietrich ebenso scheiterte (7.) wie zehn Minuten später, nachdem er seinen Gegenspieler ausgetanzt hatte.

Im Tor der Gäste stand wieder Jannis Sternberg, der den beruflich verhinderten Franz Hornof vertrat. Da Dachau das Spiel trotz gutem Wetter auf einem kleinen Kunstrasenplatz austragen ließ, blieb Spielertrainer Ben Held auf der Bank, Markus Straßer und Simon Georgakos rückten in die Startelf.

Schwaig – Eine schmerzliche 0:3-Niederlage musste der FC Schwaig im letzten Spiel vor der Winterpause beim ASV Dachau einstecken. Dabei hätte sich die Held-Elf einen Auswärtssieg absolut verdient, war man doch, was Spielanteile und Torchancen betrifft, im Vorteil. Aber die Gastgeber nutzten ihre wenigen Chancen konsequent.

FC SF Schwaig: Tobi Jell vergibt – ASV-Spieler Berger bestraft Chancenwucher

In der 44. Minute schickte der Schiedsrichter zuerst Straßer wegen Meckerns für zehn Minuten vom Platz. Und als sich Held auf der Bank darüber beschwerte, verwies er den Schwaiger Spielertrainer des Platzes. Danach war Halbzeit, und die Gemüter konnten sich erst einmal wieder beruhigen.

In der 51. Minute hatte der Schwaiger Anhang bereits den Jubel auf den Lippen. Ascher spielte Tobi Jell frei, der alleine auf Torwart Dietrich zulief, die Kugel aber aus 16 Metern neben das Tor setzte. Dachau lauerte auf Konter und hatte in der 76. Minute Erfolg. Nach einem Pressschlag kam David Dworsky im Strafraum an den Ball. Er legte quer, und der eingewechselte Maximilian Berger schob aus zehn Metern Entfernung zum 2:0 ein.

Schwaig warf nun alles nach vorne, Sommer kam aus zehn Metern frei zum Schuss, doch wieder lenkte Torwart Dietrich den Ball um den Pfosten. Dietrich war es auch, der in der 82. Minute den dritten Treffer einleitete. Sein weiter Abschlag erreicht Berger, der für Dworsky durchsteckte. Dieser setzte den Ball via Innenpfosten zum 3:0 ins Netz. Schwaig gab auch dann noch nicht auf, kam noch zu zwei Torchancen, die aber ebenfalls nichts Zählbares ergaben.

Stimmen zum Spiel

Schwaigs Spielertrainer Ben Held: „Um diese Spiel zu gewinnen, hätten wir nur unsere Chancen in der ersten Halbzeit nutzen müssen. Wir hätten aber noch eine Stunde spielen können und hätten kein Tor geschossen.“

Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang: „Wir haben ordentlich gespielt, zahlreiche Chancen erarbeitet, aber die Tore haben die Dachauer gemacht. Beim Stande von 0:0 hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Auch die diskutablen Strafen gegen uns haben es schwierig gemacht, was mit zu nehmen.“ (hr)