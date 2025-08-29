Schwaig verliert Aufsteigerduell

0:2 in Gundelfingen - Rotation geht schief

Nach drei sieglosen Spielen war Schwaig am Freitag im Aufsteigerduell in Gundelfingen zu Gast. Doch aufgrund mangelnder Chancenverwertung und kuriosen Gegentreffern mussten sich die Sportfreunde 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck hatte in der Englischen Woche erneut kräftig rotiert und brachte gleich fünf Neue. Für Philipp Gau, Mathias Leiber, Tim Schels, Leon Roth und Daniel Gaedke spielten Noah Brill, Robert Rohrhirsch, Felix Günzel, James Timbana und Linus Hesch.

Auf dem riesigen Platz in Gundelfingen erspielten sich die Gastgeber nach drei Minuten die erste gute Möglichkeit. Aus knapp 16 Metern versuchte es Mehmet Ali Fidan, aber FCS-Keeper Maximilian Huber entschärfte dessen Versuch. Die Gäste kamen elf Minuten später zu ihrer ersten Topchance. Die Flanke von der linken Seite von Robert Rohrhirsch nahm Knipser Raffi Ascher ab, kam aber an Gundelfingens Keeper Tobias Werdich nicht vorbei.

Eine folgenschwere Szene dann nach 18 Minuten. Gundelfingens Elias Weichler hatte etwas zu kurz zu seinem Keeper zurück geköpft. Felix Günzel versucht dazwischen zu gehen, kam aber etwas später als Werdich an den Ball. Dabei prallten beide mit den Knien zusammen. Günzel sah gelb und musste wenig später für Leon Roth ausgewechselt werden, Gundelfingens Keeper konnte weiterspielen.

Nach 25 Minuten und einer Gundelfinger Freistoßflanke musste Schwaigs Torhüter Huber gleich zweimal mit der Unterstützung Sebastian Hofmaiers klären. Auf der anderen Seite chippte Johannes Empl den Ball an den langen Pfosten, wo Ascher aber knapp verpasste.

Schwaig muss früh wechseln

Aufregung erneut nach einer halben Stunde. Nach dem Einsatz von Empl gegen den heranstürmenden Simon Achatz, forderten die Gastgeber Elfmeter. „Für mich hat der Schiedsrichter aber richtig entschieden, weiterlaufen zu lassen, auch wenn Gundelfingen stark reklamiert hat“, sagte FCS-Fußballboss Wolfgang Lang anschließend.

Chancen gab’s nun auf beiden Seiten. Ascher zielte per Kopf knapp drüber, und in der 36. Minute schlugen die punktgleichen Hausherren mit einem Treffer Marke „Tor des Monats“ zu. Einen Schritt über der Mittellinie, und dicht neben dem Seitenaus schnibbelte Elias Weichler mit viel Effet den Ball über den zu weit vor seinem Tor und gegen die tiefstehende Sonne postierten FCS-Keeper Huber hinweg zum 1:0 für Gundelfingen ins Tor und so ging es mit einer durchaus glücklichen Führung der Gastgeber in die Kabine.

Nach dem Wechsel verdiente sich der Gastgeber die Führung. Fidan (47.) und David Anzenhofer (49.) verpassten es, diese weiter auszubauen. Das gelang dem FCG in der 53. Minute. Einen Schuss von Fidan konnte Huber nur abklatschen und Achatz staubte zum 2:0 ab.

In einer ruppig geführten und intensiven Partie versuchte Schwaig nochmal alles. Tobi Jell knallte den Ball an den linken Pfosten (67.). Ein Schuss von Pflügler zehn Minuten vor dem Ende wurde abgeblockt. Beim Tor von Gaedke in der 83. Minute stand zuvor Passgeber Bilal Ibrahim im Abseits. Und Keeper Werdich fischte in der Schlussminute einen Ball von Hofmaier noch aus dem Winkel. So kassiert Schwaig nach zwei Remis wieder eine Niederlage. Am kommenden Samstag gastiert der FCS in Kottern.