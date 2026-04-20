Schwaig trotz Platzverweis mit Punkt gegen Deisenhofen

Zu früh gefreut: Raffael Ascher bezwingt Deisenhofens Torwart Maximilian Obermeier, doch die Schiedsrichter pfeifen Abseits. – Foto: Christian Riedel

Das Bayernliga-Spiel endet 0:0, obwohl beide Teams viele Chancen hatten. Schwaig musste nach roter Karte eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Der FC Schwaig und der Tabellenfünfte FC Deisenhofen boten am Freitagabend fast alles, was ein tolles Fußballspiel braucht: Tempo, Leidenschaft, und technische Raffinesse – nur keine Tore. Das Bayernliga-Match endete vor 400 Zuschauern in der Schwaiger NGL-Arena 0:0. Eine gerechte Punkteteilung, auch wenn ein 3:3 aufgrund der zahlreichen Chancen sicherlich passender gewesen wäre.

Die einzigen Treffer fielen in der Halbzeitpause. FMG-Chef Jost Lammers und Bürgermeister Bernhard Mücke traten im Elfmeterduell gegeneinander an. Der CEO der Flughafen München GmbH war aufgrund der Partnerschaft mit dem FC Schwaig zu Gast und versenkte drei von fünf Elfmetern, zwei hielt Torwart Mücke. Schon den Anstoß hatten die beiden Ehrengäste gemacht.

Schwaig trat mit der fast identischen Startaufstellung wie beim 4:0-Sieg vor einer Woche in München an. Nur der wieder vollständig genesene Robert Rohrhirsch begann für Daniel Gaedke. Beide Mannschaften spielten schnell nach vorne und erspielten sich Chancen. Nach einer Ecke von links verlängerte Hannes Empl den Ball mit dem Kopf auf Raffi Ascher, dessen Schuss aus sechs Metern ein Verteidiger von der Linie kratzte. Auf der Gegenseite tauchte Lukas Kretzschmar nach einem Doppelpass mit Björn Jost allein vor Torwart Felix Thiel auf, der aber mit einer Fußabwehr klären konnte.

Eine Minute später spielte Rohrhirsch einen tollen Pass auf Ascher, der Torwart Maximilian Obermeier umkurvte und zum vermeintlichen 1:0 einschob. Doch der Treffer zählte nicht, weil Ascher nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns knapp im Abseits stand.

Noah Semmler hatte die nächste Chance der Gäste, als er einen zu kurz gespielten Rückpass der Schwaiger Abwehr erlief, dann aber am glänzend reagierenden Torwart Thiel scheiterte. Schwaig hielt voll dagegen und hatte innerhalb weniger Minuten mehrere Tormöglichkeiten. Nach Pass von Fabio Groß schoss Felix Günzel aus acht Metern neben das Tor. Wieder war es Günzel, der die Kugel nach toller Vorarbeit von Tobi Jell aus 16 Metern über die Querlatte zirkelte, dann strich ein Freistoß von Tim Schels knapp über das Tor.

In der 34. Minute dann die größte Chance für die Gastgeber. Nach einer Deisenhofener Ecke spielte Vincent Sommer den Ball perfekt auf Günzel, der allein auf das Tor zusteuerte, es dann aber verfehlte. Kurz vor der Pause setzte Ascher einen Kopfball nach einer Ecke von Schels rechts neben den Pfosten.

Die erste Torchance nach dem Seitenwechsel gehört wieder Schwaig. Rohrhirsch spielte Sommer frei, der aber vom linken Fünfereck an Torwart Obermeier scheiterte. Der reagierte zwei Minuten später wieder überragend, als er einen Schuss von Rohrhirsch aus 16 Metern über die Querlatte lenkte.

Schwaig war am Drücker, doch in der 64. Minute änderte sich die Statik der Partie, als Hannes Empl einen Platzverweis kassierte. Er hatte Luke Gandl nach einem Laufduell zu Fall gebracht. Schiedsrichter Nicolas Dolderer zückte die rote Karte, weil Empl der letzte Mann gewesen war. Schwaig spielte nun eine halbe Stunde in Unterzahl, ließ aber kaum Torchancen zu.

In der 89. Minute schoss der ehemalige Unterhachinger Drittliga-Profi Yasin Yilmaz knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 93. hatte Schwaig noch die Chance zum Siegtreffer, aber nach Pass von James Timbana konnte ein Verteidiger noch vor Ascher klären.