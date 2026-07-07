Schwaig setzt Ausrufezeichen gegen Drittligist – Töging im Torrausch

Schwaig überzeugte im Test gegen Regensburg und errang ein 2:2-Unentschieden. – Foto: Marc Marasescu

Auch am vergangenen Wochenende fanden in Oberbayern zahlreiche Testspiele statt. FuPa gibt einen Überblick über die Partien.

Testspiel vom Montag, 6. Juli Gestern, 18:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 2 2 Bayernligist FC Sportfreunde Schwaig lag lange auf Kurs Überraschungssieg im Testspiel gegen Drittligist Jahn Regensburg. Nach einem Eigentor durch Majetschak (23. Minute), erhöhte Rohrhirsch in der 42. Minute für Schwaig. Doch Ex-Löwe David Philipp erzielte postwendend den Anschlusstreffer für den Jahn. In der zweiten Halbzeit verschoss Posselt erst einen Elfmeter, traf wenig später jedoch per Kopf zum 2:2-Endstand. Testspiele vom Sonntag, 5. Juli

Prominenter Gast in Mooresweis! Der TSV 1860 München kreuzte beim neuen Bezirksligisten auf und besiegte die Hausherren mit 7:1. Den Ehrentreffer für Moorenweis erzielte Dumhard. Für die Löwen, die im Trainingslager in Bad Füssing waren und weiter mit einer Mix-Elf aus U19, U21 und Profis auflaufen, trafen Husic (2x), Fiedler, Pereira de Azambuja, Erdogan, Gosalci und Ortivero Calderon.

Die SpVgg Kammerberg testete gegen den FC Stätzling, Vertreter der Landesliga Südwest. Gegen den siebten der vergangenen Saison verlor die Spielvereinigung mit 1:3. Damit gelang dem Bezirksligisten auch im vierten Test nicht der erste Sieg. Zuvor spielten die Jungs von Neu-Coach Maxi Zgud-Schoeppner dreimal unentschieden. Pipinsried behält die Oberhand – SVW siegt in Unterzahl

Lange Zeit hielt Bezirksligist Ecknach die Null, doch in der zweiten Halbzeit sorgte Bayernligist FC Pipinsried dann doch für einen erfolgreichen Test. Der FCP gewann mit 3:1, Roithmayr, Anyaonu und Gebert trafen für den Favoriten. Baumgärtner hatte in der 58. Minute den Ausgleich für die Schwaben erzielt.

Das nächste torreiche Testspiel mit Waldperlacher Beteiligung! Nach dem 3:6 gegen Wacker München, setzte sich der SVW mit 3:2 gegen den SV Pullach durch – und das trotz Unterzahl. Wodere sah in der 68. Minute die Rote Karte.

Im Landesliga-Duell zwischen Unterföhring und Jetzendorf setzen sich die Gäste mit 3:2 durch. Nuhanovic erzielte in der 80. Minute den Siegtreffer. Bad Heilbrunn souverän – MTV kassiert Pleite

Das Spiel zwischen dem SV Dornach und dem SV München West blieb ohne Tore.

Favorit Bad Heilbrunn setzte sich souverän mit 3:1 gegen Kreisligist TSV Peiting durch. Feirer, Krinner und Pföderl trafen für die Hausherren, ehe Ostler Ergebniskosmetik betrieb.

Gaimersheim gewann sein Testspiel mit 3:0. – Foto: Johannes Traub/FuPa

MTV München unterlag dem SV Waldeck Obermenzing mit 1:3. Mullai traf für die Münchner zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der SVW zog in der zweiten Hälfte davon und schnappte sich den Testspielsieg.

Bezirksliga-Aufsteiger Phönix München musste sich mit einem 2:2-Unentschieden bei Kreisligist TSV Hohenwart begnügen. Doppelpacker Sedlmair traf für den TSV, während Stevanovic und Oktay für die Münchner trafen. Töginger Torfestival – Bruckmühl stolpert gegen Kreisligist

Der FC Töging ließ im Test gegen Kreisligist SV Schloßberg die Muskeln spielen und fegte die Gäste mit 7:1 vom Platz.

Der SV Bruckmühl hingegen verlor das Duell Bezirksliga gegen Kreisliga. Im Heimspiel gegen den FC Bischofswiesen verloren die Jungs von Mike Probst mit 1:2. Nach früher Führung flog Kunze mit Gelb-Rot vom Platz – Motz nutzte in der 48. Minute die Überzahl und erzielte den Siegtreffer.

Der TSV Gaimersheim besiegte den TSV Gredig mit 3:0 im Duell Bezirksliga Oberbayern Nord gegen Bezirksliga Mitelfranken Süd. Hüttinger, Friedrich und Janjic trafen für die Mannschaft von Manfred Kroll.