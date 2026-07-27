Schwaig schlägt Heimstetten dank Elfer in der letzten Minute Bayernliga von Rainer Hellinger · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Schwaig gewinnt gegen den SV Heimstetten. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Schwaig gewinnt am Freitagabend sein Auftaktspiel in der Bayernliga beim SV Heimstetten. Der Siegtreffer fiel durch einen verwandelten Elfmeter kurz vor Spielende.

Einen späten, aber hochverdienten 2:1-Auswärtssieg sicherte sich der FC Schwaig am Freitagabend beim SV Heimstetten und startete so erfolgreich in die neue Bayernligasaison. Schwaig zeigte gegen eines der besten Teams der Liga eine bärenstarke Leistung, versäumte es aber bereits in der ersten Hälfte, die Partie für sich zu entscheiden, sodass erst ein kurz vor Spielende verwandelter Elfmeter den Sieg brachte. Vor der Partie war Trainer Wiggerl Donbeck gezwungen, wegen einiger verletzungsbedingter Ausfälle in der Defensive sein Team umzubauen. Fabio Groß spielte an der Seite von Sebastian Hofmaier in der Innenverteidigung, für ihn kam Neuzugang Fabian Streibl trotz nur eines einzigen Trainings zum Einsatz und zeigte an seinem 21. Geburtstag auf der Sechserposition eine souveräne Vorstellung.

Schwaig überraschte Heimstettens Sarah Romert Heimstettens Trainerin Sarah Romert erwartete die Gäste vor der Partie abwartend: „Ich gehe von einem defensiven Gegner aus, der das Spiel nicht unbedingt mitgestalten will.“ Doch es kam gänzlich anders. Die Mannschaft, die das Spiel gestaltete, war Schwaig. Mit einem klaren Konzept, tollem Kombinationsspiel und großer Laufbereitschaft dominierte man die erste Hälfte. Bereits nach drei Minuten stand Leon Roth nach schönem Querpass von Robert Rohrhirsch alleine vor Torwart Fabian Scherger, der mit einem tollen Reflex den frühen Rückstand verhinderte. Rohrhirsch verfehlte kurze Zeit später am linken Fünfereck nur knapp das Tor. Die nächste große Chance hatte Torjäger Raffi Ascher, als er nach tollem Rohrhirsch-Pass alleine vor dem Tor stand, ihm der Ball aber ein bisschen zu weit vom Fuß sprang, sodass wiederum Scherger retten konnte. Machtlos war er aber in der 18. Minute, als Roth nach Rohrhirschpass seinen Gegenspieler austanzte und aus 12 Metern Entfernung zur 1:0-Führung einschoss.