Schwaig nun Zweiter: Schels erzielt Siegtreffer nach 87 heißen Minuten

Mit etwas Glück gewann der FC Schwaig beim Auswärtsspiel gegen das Bayernliga-Urgestein FC Ismaning mit 1:0. Der Aufsteiger musste dafür an seine körperliche Leistungsgrenze gehen, steckte der Mannschaft doch das schwere Pokalmatch gegen den Drittligisten FC Ingolstadt noch in den Knochen.

Schwaig – Trainer Wiggerl Donbeck änderte seine Startaufstellung auf mehreren Positionen. Sebastian Hofmaier spielte mit Hannes Empl in der Innenverteidigung. Fabio Groß rückte für ihn eine Position nach vorne und ersetzte den in der Liga noch gesperrten Florian Pflügler auf der Sechserposition. Statt Vincent Sommer agierte der ehemalige Ismaninger Robert Rohrhirsch gegen seine Ex-Kollegen in der Mittelfeldzentrale. Als Außenverteidiger waren erstmals die beiden 19-jährigen Linus Hesch und Philipp Gau im Einsatz.

Bei Temperaturen über 30 Grad setzten die Gastgeber Schwaig sofort unter Druck. Bereits in der zweiten Minute kam Philipp Kuhn aus acht Metern zum Abschluss, doch Torwart Maxi Huber war zur Stelle, und auch den Nachschuss klärte die Defensive mit vereinten Kräften. Nach gut fünf Minuten bekam Schwaig die Partie besser in den Griff.

Gau schlug in der 9. Minute eine schöne Flanke auf Daniel Gaedke, doch dessen Schuss aus acht Metern parierte Torwart Lukas da Silva-Pötzinger gekonnt. Fünf Minuten später bediente Tim Schels Felix Günzel auf dem linken Flügel, der nach innen zog und aus zwölf Metern abzog. Wieder war Ismanings Torwart zur Stelle. Auch die nächste Chance hatte Günzel, aber sein Schuss nach Flanke von Raffi Ascher strich knapp über das Gehäuse.

Groß fiel nach einem Zweikampf so unglücklich auf den Boden, dass er sich die Schulter auskugelte. Ihn ersetzte Vincent Sommer. Kurz vor der Pause legte Sommer die Kugel geschickt auf Ascher ab, dessen Schuss aus zwölf Metern knapp am linken Pfosten vorbeistrich. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Souveräne Parade von Torwart Huber

In der 53. Minute foulte Altin Maxhuni Gaedke knapp vor der Mittellinie. Schiedsrichter Yannick Eberhardt zog sofort die rote Karte. Ismaning überließ nun Schwaig das Spiel und lauerte auf Konter. Und das machte der bisher ungeschlagene Gastgeber gut, hatte in der 67. Minute sogar die große Chance zur Führung. Nach einem Missverständnis in der Defensive ging ein Stürmer der Gastgeber im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Eberhardt entschied auf Elfmeter.

Dass Schwaig nun nicht in Rückstand geriet, ist Huber zu verdanken, der den fälligen Strafstoß von Alessandro Cazorla souverän parierte. In der 85. Minute zirkelte Hannes Empl einen Freistoß aus 20 Metern perfekt über die Mauer, doch Torwart da Silva-Pötzinger fischte die Kugel mit einer Glanzparade aus dem linken Torwinkel.

Der goldene Siegtreffer fiel in der 87. Minute: Der beste Spieler auf dem Platz, Tim Schels, schnappte sich an der linken Strafraumgrenze den Ball, umkurvte noch einen Gegenspieler und jagte die Kugel dann aus 16 Metern flach ins linke untere Eck. So nahmen die Gäste drei Punkte mit nach Schwaig und stehen nun bei neun nach vier Spielen.